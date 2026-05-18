Cena musical independente impulsiona movimento de ocupação noturna no Recife Antigo

Parceria entre produtores locais e tiqueteira global fortalece o circuito de música eletrônica e underground no coração do Recife

Casarão histórico revitalizado no centro do Recife abre as portas para receber os principais coletivos da música independente (Foto: Divulgação)

O Recife Antigo vive um momento de retomada cultural e ocupação noturna impulsionado pela força de sua cena independente. O centro histórico da capital pernambucana, após anos de esvaziamento urbano, volta a pulsar com iniciativas ligadas à economia criativa que buscam devolver circulação, pertencimento e vida à região.

Um reflexo disso ocorreu na última sexta-feira (15), quando o circuito alternativo local se uniu em um evento para celebrar a parceria entre a tiqueteria global Shotgun e o recém-inaugurado espaço Brilho Cultural.

Com programação voltada à música, arte e experiências culturais independentes, a noite contribuiu para o processo de revitalização do bairro através da cultura e da vida noturna.

O evento reuniu artistas e representantes de coletivos que vêm movimentando diferentes vertentes da cena alternativa do Recife, como Freseni, com Digo, Baaq e Capitain K; Zooada, formada por Pedro Afonso e Doug; Maddan, com Nadeja e Amisa; além da Brilho Crew, representada por Infa Vermelho e Nasa.