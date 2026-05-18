Conheça o Santos Bravos, grupo latino da empresa do BTS que tem membro brasileiro e virou meme

Primeiro grupo latino da empresa do BTS, o Santos Bravos conquistou as redes sociais com letras excêntricas, embora o meme seja apenas um recorte diante de um projeto mais maduro do que aparenta

Santos Bravos conta com o brasileiro Kauê Penna entre seus integrantes (Foto: Jason Koerner/Getty Images via AFP)

Quarenta anos após o fenômeno do Menudo, a receita de cruzar os idiomas espanhol e português em um grupo masculino de música pop volta a ganhar projeção não só na América Latina e no Brasil, mas desta vez também na Coreia do Sul.

Afinal, a responsável pela engrenagem é a gravadora HYBE, a mesma por trás do BTS, que aposta no quinteto Santos Bravos como seu primeiro produto 100% latino. Com o brasileiro Kauê Penna entre os membros, o grupo viralizou recentemente nas redes sociais por uma combinação no mínimo inusitada de gírias e rimas aleatórias na faixa "Velocidade".

"Sacode a pipoca, não gosto de minhoca" ou "Bololô, igual uma moto, todo mundo tira foto" são alguns trechos que fizeram nó na cabeça do público brasileiro. Mesmo com a música em português, a internet ainda está tentando achar o sentido de uma letra sem pé nem cabeça, que abriu mão da lógica para priorizar o ritmo chiclete com batidas do axé e elementos do funk carioca.

Apesar do estranhamento do lado de cá, a prática não é incomum na indústria sul-coreana, que costuma usar palavras estrangeiras pela fonética, pela repetição e pelo encaixe na coreografia ao invés de uma narrativa plenamente coerente.

Porém, seria um equívoco resumir o grupo a apenas um single. O debut do quinteto ocorreu em outubro de 2025 com a faixa “0%”, seguido pelo lançamento do mini-álbum “DUAL” em março deste ano. O tom exótico é apenas um ponto fora da curva em um repertório maduro, feito para explorar a dualidade entre o "Santos" e o "Bravos".

As faixas caminham pela suavidade do reggaeton romântico e suas percussões eletrônicas antes de mergulharem no nonsense de '’Velocidade”. Embora a letra roube a cena, o trabalho inteiro entrega camadas musicais que vão muito além dos memes.

A própria “0%” carrega uma cadência latina que não deixa nenhum fã de reggaeton parado. Diferente das rimas caóticas de “Velocidade”, aqui a letra faz sentido, narrando a saga de um casal decidido a ter uma noite memorável, mesmo com um dos celulares sem bateria.

Já “WOW” flerta com um andamento mais rápido, embora mantenha a essência melódica de uma crônica romântica sobre a espera de reencontrar o amor do passado. Há espaço ainda para “MHM”, faixa que pega emprestada a estrutura do pop sul-coreano, mas se camufla ao vestir o idioma espanhol e carregar pitadas de brasilidade.



A costura entre essas diferentes culturas se materializa nos próprios integrantes do Santos Bravos. A cota verde e amarela fica por conta do líder vocal Kauê Penna, que despontou por aqui como campeão do The Voice Kids 2020. O brasileiro divide a linha de frente com o norte-americano de ascendência mexicana Drew Venegas, o peruano Alejandro Aramburú, o porto-riquenho Gabi Bermúdez e o mexicano Kenneth Lavíll, que foram escalados para o projeto após a final do reality show homônimo transmitido no YouTube.

Vale salientar que o grupo capitaneado pela divisão latina da HYBE não é classificado como um grupo de K-pop. Embora utilize a mesma metodologia de treinamento e produção, o Santos Bravos não tem músicas em coreano e nem integrantes da Coreia, levando a questionamentos dos próprios coreanos sobre a razão de latinos ocuparem os palcos dos seus programas musicais locais.

O caso lembra o debate recente em torno do XG, grupo feminino que faz sucesso promovendo seus lançamentos por lá, mas é composto inteiramente por japonesas e tem todas as suas músicas gravadas em inglês.