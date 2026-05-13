Semana S oferece shows abertos de Priscila Senna, Maestro Spok e Mundo Bita no Parque Dona Lindu

A programação da Semana S conta com shows gratuitos de Maestro Spok e Priscila Senna no sábado (16) e do projeto infantil Mundo Bita no domingo (17), todos no Parque Dona Lindu

Priscila Senna se apresenta no Parque Dona Lindu no sábado (16), às 20h (Raul Bittencourt/Divulgação)

A musa do brega pernambucano Priscila Senna, o Maestro Spok e o espetáculo infantil do Mundo Bita estão entre os destaques da programação cultural da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 2026 no Recife, que acontece a partir desta sexta-feira (15) e vai até o domingo (17), no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem.



No sábado (16), o Maestro Spok e convidados sobem ao palco a partir das 18h. Reconhecido nacional e internacionalmente como um dos principais nomes do gênero, Spok tem trajetória ligada à renovação do frevo e à difusão da cultura nordestina no Brasil e no exterior. Na sequência, às 20h, será a vez de Priscila Senna comandar um dos shows mais aguardados da programação. A cantora é considerada um dos principais nomes do brega pernambucano e acumula sucessos que a consolidaram como uma das artistas mais populares do estado.



As apresentações integram uma agenda totalmente gratuita e aberta ao público, que reúne cerca de 200 atividades nas áreas de inovação, qualificação profissional, gastronomia, saúde, esporte, cultura e lazer, distribuídas em 16 municípios pernambucanos que contam com unidades do Sesc e do Senac.



No domingo (17), a Semana S dedica sua programação ao público infantil, com atividades recreativas e educativas realizadas no Parque Dona Lindu. Entre os destaques está o espetáculo musical do Mundo Bita, fenômeno nacional entre as crianças por seus conteúdos lúdicos e educativos, encerrando a programação do evento no Recife com uma proposta voltada ao entretenimento e à convivência familiar.



Embora concentre algumas das principais atrações no Recife, a Semana S também levará atividades gratuitas para outros 16 municípios pernambucanos. Além da programação musical, o evento reúne ações de empreendedorismo, inovação, qualificação profissional, esporte, saúde, lazer e bem-estar promovidas pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.



Semana S



Idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e realizada em Pernambuco pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE e sindicatos empresariais, a Semana S chega à sua segunda edição ampliando o alcance e consolidando sua proposta de aproximar a população dos serviços e oportunidades oferecidos pelo Sistema Comércio.



Acessibilidade



A área de assistência também integra a programação da Semana S com iniciativas voltadas à inclusão, à solidariedade e à promoção do envelhecimento ativo. Durante os shows, será disponibilizado um camarote de acessibilidade, garantindo melhores condições de participação para pessoas com deficiência. O Sesc Mesa Brasil estará presente com um lounge temático e estande interativo, promovendo ações educativas sobre combate à fome e ao desperdício de alimentos, além de mobilizar o público para a arrecadação durante a troca dos kits da corrida. Já a Universidade 50+ oferecerá oficinas voltadas ao público com mais de 50 anos, abordando temas como saúde mental, fitoterapia, envelhecimento, o papel do lúdico na terceira idade e os impactos de golpes e fake news nesse público.

