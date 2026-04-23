Taylor Swift é a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify; veja ranking

Bad Bunny, com sua crescente popularidade, aparece na segunda posição na lista

Estadão Conteúdo

Publicado: 23/04/2026 às 20:04

Taylor Swift para seu novo álbum: 'The Life of a Showgirl' (Reprodução/Redes Sociais)

Taylor Swift para seu novo álbum: 'The Life of a Showgirl' (Reprodução/Redes Sociais)

Pela primeira vez em sua história, o Spotify disponibilizou dados sobre músicas, artistas e álbuns mais reproduzidos em toda sua história. Taylor Swift lidera o posto como cantora mais ouvida da plataforma.

Swift consolidou-se como um fenômeno global ao transitar, inicialmente, entre o country e o pop, acumulando recordes históricos como as múltiplas vitórias no Grammy. Marcada por diversos álbuns que abarcam diferentes estéticas e momentos de sua vida, sua trajetória atingiu um novo patamar de influência com a regravação de seu catálogo musical e o sucesso sem precedentes da The Eras Tour, solidificando seu domínio na indústria fonográfica.

Completando a lista, ainda há outros nomes populares no meio. Bad Bunny, com sua crescente popularidade, aparece na segunda posição. O fenômeno da década passada Justin Bieber entra no Top 10, enquanto BTS, o maior grupo de K-Pop, está no 12º lugar.

Confira abaixo a lista com os artistas mais ouvidos na história do Spotify.

Taylor Swift

Bad Bunny

Drake

The Weeknd

Ariana Grande

Ed Sheeran

Justin Bieber

Billie Eilish

Eminem

Kanye West

Travis Scott

BTS

Post Malone

Bruno Mars

J Balvin

Rihanna

Coldplay

Kendrick Lamar

Future

Juice WRLD

Músicas mais reproduzidas

Blinding Lights, The Weeknd

Shape of You, Ed Sheeran

Sweater Weather, The Neighbourhood

Starboy, The Weeknd, Daft Punk

As It Was, Harry Styles

Someone You Loved, Lewis Capaldi

Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse, Post Malone, Swae Lee

One Dance, Drake, Wizkid, Kyla

Perfect, Ed Sheeran

TAY (with Justin Bieber), The Kid LAROI, Justin Bieber

Believer, Imagine Dragons

I Wanna Be Yours, Arctic Monkeys

Heat Waves, Glass Animals

lovely (with Khalid), Billie Eilish, Khalid

Yellow, Coldplay

The Night We Met, Lord Huron

Closer, The Chainsmokers, Halsey

Birds of a Feather, Billie Eilish

Riptide, Vance Joy

Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars

Discos mais reproduzidos

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Starboy, The Weeknd

÷ (Deluxe), Ed Sheeran

Sour, Olivia Rodrigo

After Hours The Weeknd

SOS, SZA

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Lover, Taylor Swift

AM, Arctic Monkeys

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

Future Nostalgia, Dua Lipa

beerbongs & bentleys, Post Malone

?, XXXTENTACION

Mañana Será Bonito (Bichota Season), KAROL G

YHLQMDLG, Bad Bunny

Doo-Wops & Hooligans, Bruno Mars

Views, Drake

Midnights, Taylor Swift

Scorpion, Drake

Beauty Behind The Madness, The Weeknd

