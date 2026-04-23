Taylor Swift é a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify; veja ranking
Publicado: 23/04/2026 às 20:04
Taylor Swift para seu novo álbum: 'The Life of a Showgirl' (Reprodução/Redes Sociais)
Pela primeira vez em sua história, o Spotify disponibilizou dados sobre músicas, artistas e álbuns mais reproduzidos em toda sua história. Taylor Swift lidera o posto como cantora mais ouvida da plataforma.
Swift consolidou-se como um fenômeno global ao transitar, inicialmente, entre o country e o pop, acumulando recordes históricos como as múltiplas vitórias no Grammy. Marcada por diversos álbuns que abarcam diferentes estéticas e momentos de sua vida, sua trajetória atingiu um novo patamar de influência com a regravação de seu catálogo musical e o sucesso sem precedentes da The Eras Tour, solidificando seu domínio na indústria fonográfica.
Completando a lista, ainda há outros nomes populares no meio. Bad Bunny, com sua crescente popularidade, aparece na segunda posição. O fenômeno da década passada Justin Bieber entra no Top 10, enquanto BTS, o maior grupo de K-Pop, está no 12º lugar.
Confira abaixo a lista com os artistas mais ouvidos na história do Spotify.
Taylor Swift
Bad Bunny
Drake
The Weeknd
Ariana Grande
Ed Sheeran
Justin Bieber
Billie Eilish
Eminem
Kanye West
Travis Scott
BTS
Post Malone
Bruno Mars
J Balvin
Rihanna
Coldplay
Kendrick Lamar
Future
Juice WRLD
Músicas mais reproduzidas
Blinding Lights, The Weeknd
Shape of You, Ed Sheeran
Sweater Weather, The Neighbourhood
Starboy, The Weeknd, Daft Punk
As It Was, Harry Styles
Someone You Loved, Lewis Capaldi
Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse, Post Malone, Swae Lee
One Dance, Drake, Wizkid, Kyla
Perfect, Ed Sheeran
TAY (with Justin Bieber), The Kid LAROI, Justin Bieber
Believer, Imagine Dragons
I Wanna Be Yours, Arctic Monkeys
Heat Waves, Glass Animals
lovely (with Khalid), Billie Eilish, Khalid
Yellow, Coldplay
The Night We Met, Lord Huron
Closer, The Chainsmokers, Halsey
Birds of a Feather, Billie Eilish
Riptide, Vance Joy
Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars
Discos mais reproduzidos
Un Verano Sin Ti, Bad Bunny
Starboy, The Weeknd
÷ (Deluxe), Ed Sheeran
Sour, Olivia Rodrigo
After Hours The Weeknd
SOS, SZA
Hollywood’s Bleeding, Post Malone
Lover, Taylor Swift
AM, Arctic Monkeys
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish
Future Nostalgia, Dua Lipa
beerbongs & bentleys, Post Malone
?, XXXTENTACION
Mañana Será Bonito (Bichota Season), KAROL G
YHLQMDLG, Bad Bunny
Doo-Wops & Hooligans, Bruno Mars
Views, Drake
Midnights, Taylor Swift
Scorpion, Drake
Beauty Behind The Madness, The Weeknd