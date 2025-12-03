Spotify divulga lista de músicas e artistas mais ouvidos no Recife em 2025; veja

Spotify (Cottonbro/Pexels)

O Spotify divulgou, nesta quarta-feira (3), a lista de artistas e de músicas mais ouvidas no Recife em 2025. As listas incluem artistas de diferentes estilos musicais, como o pagode, sertanejo e brega.

De acordo com serviço de streaming digital, Wesley Safadão foi o artista mais ouvido pelos recifenses, seguido por Natanzinho Lima, Henrique & Juliano, Filipe Ret e pelo Grupo Menos É Mais.

Segundo o Spotify, a música mais ouvida no Recife este ano foi Coração Partido, uma versão de Corazón Partío, do cantor espanhol Alejandro Sanz.

Completam o top 5, a música Tua Ex É uma Delícia, dos recifenses Anderson Neiff e Mano Cheffe; Cópia Proibida, de Léo Foguete; P do Pecado, do Grupo Menos É Mais e Simone Mendes e Resenha do Arrocha, de Alef Donk e J. Eskine.