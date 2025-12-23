Plataforma Spotify sofre ataque informático e compromete quase todo o seu catálogo
A plataforma informou também que o ataque aconteceu na segunda-feira (22) e que as equipes técnicas continuam a investigar a extensão do incidente e os seus impactos
Publicado: 23/12/2025 às 18:42
A plataforma sueca de música Spotify confirmou hoje que foi alvo de um ciberataque de grande dimensão que comprometeu quase a totalidade do seu catálogo.
A empresa comunicou que uma investigação preliminar concluiu que no ataque houve obtenção de acesso não autorizado a metadados públicos e que recorreram a atos ilícitos para contornar os sistemas de gestão de direitos digitais (DRM), permitindo o acesso a parte dos arquivos de áudio.
A Spotify informou também que o ataque aconteceu na segunda-feira (22) e que as equipes técnicas continuam a investigar a extensão do incidente e os seus impactos.
No entanto, o grupo de hackers Anna’s Archives já reivindicou a autoria do ataque, afirmando ter roubado cerca de 86 milhões de arquivos de música, o que corresponderia a aproximadamente 99,6% do catálogo total do Spotify.
De acordo ainda com o grupo, a operação visou construir um arquivo musical principalmente para fins de preservação. Mas, o Spotify não admitiu os números avançados pelo grupo nem esclareceu se dados de usados foram afetados pelo ataque.