Plataforma Spotify sofre ataque informático e compromete quase todo o seu catálogo

Spotify (Cottonbro/Pexels)

A plataforma sueca de música Spotify confirmou hoje que foi alvo de um ciberataque de grande dimensão que comprometeu quase a totalidade do seu catálogo.

A empresa comunicou que uma investigação preliminar concluiu que no ataque houve obtenção de acesso não autorizado a metadados públicos e que recorreram a atos ilícitos para contornar os sistemas de gestão de direitos digitais (DRM), permitindo o acesso a parte dos arquivos de áudio.

A Spotify informou também que o ataque aconteceu na segunda-feira (22) e que as equipes técnicas continuam a investigar a extensão do incidente e os seus impactos.

No entanto, o grupo de hackers Anna’s Archives já reivindicou a autoria do ataque, afirmando ter roubado cerca de 86 milhões de arquivos de música, o que corresponderia a aproximadamente 99,6% do catálogo total do Spotify.

De acordo ainda com o grupo, a operação visou construir um arquivo musical principalmente para fins de preservação. Mas, o Spotify não admitiu os números avançados pelo grupo nem esclareceu se dados de usados foram afetados pelo ataque.