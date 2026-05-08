Men At Work revive era de ouro em show no Centro de Convenções nesta sexta-feira
Sob o comando do icônico Colin Hay, a banda australiana Men At Work desembarca no Grande Recife para celebrar quatro décadas de um legado que revolucionou o pop rock
Publicado: 08/05/2026 às 07:00
Último membro-fundador, vocalista Colin Hay mantém vivo o legado do Men At Work (Foto: Divulgação)
Referência do pop rock oitentista, a banda australiana Men At Work vai embalar o público pernambucano nesta sexta-feira (8), no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, a partir das 21h.
Liderado pelo vocalista Colin Hay, único integrante da formação original, o show vai reviver a era de ouro do grupo através de sucessos que marcaram a história da música mundial e seguem reverenciados por diferentes gerações. Os últimos ingressos ainda podem ser adquiridos na plataforma da Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 245 (meia).
Com um repertório que é pura nostalgia, o show celebra a mistura única de new wave e reggae que alçou o Men At Work ao topo das paradas mundiais.
O público pode esperar por clássicos incontestáveis como “Who Can It Be Now?”, “Down Under” e “Be Good Johnny”, além de faixas emblemáticas como “Underground”, “High Wire”, “Overkill” e “It's a Mistake”.
A noite ainda reserva espaço para “Dr. Heckyll and Mr. Jive”, “Everything I Need”, “Maria” e “Man with Two Hearts”, entre muitas outras pérolas do catálogo australiano.
Fundado em Melbourne, o Men At Work ascendeu rapidamente ao topo do cenário mundial, conquistando o Grammy de Melhor Artista Iniciante em 1983. Seu primeiro disco, "Business as Usual" (1981), alcançou um feito histórico ao se tornar o debut com mais tempo no primeiro lugar das paradas nos Estados Unidos.
Embora a formação original tenha se dissolvido em 1985, Colin Hay manteve a chama viva. Em 1996, ele uniu forças novamente com o saxofonista Greg Ham, percorrendo dezenas de países até 2012, quando a trajetória da dupla foi tragicamente interrompida pelo falecimento de Ham.
O renascimento definitivo aconteceu em 2019, quando Colin Hay — conciliando sua agenda com a All Starr Band de Ringo Starr — reuniu talentosos músicos de Los Angeles para retomar o nome Men At Work.
Desde então, a banda tem cruzado continentes com apresentações que celebram a sua longevidade imune a tendências passageiras. A turnê consolida um legado que, quarenta anos depois, se mostra mais vibrante, necessário e indispensável do que nunca.