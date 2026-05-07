Filme sobre a banda Iron Maiden estreia nos cinemas nesta quinta (7) e promete emocionar os fãs

O documentário "Burning Ambition" sobre a banda de Heavy Metal é aguardado pelos fãs com expectativa de nova turnê mundial. O filme entra em cartaz nos cinemas de todo o Brasil, incluindo o Recife, nesta quinta-feira (7).

A banda britânica Iron Maiden tornou-se sinônimo de heavy metal (Ross Halfin/Divulgação)

Imagine a cena, por mais surreal que ela possa parecer: um alienígena aterrissa uma nave em algum lugar do nosso planeta e pede para um terráqueo explicar o que significa heavy metal. Nessa imagem hipotética, que daria um bom comercial de guitarra ou cerveja, o cidadão mostra ao ET duas palavras, que, embora sejam em inglês, têm significado global, quase uma língua universal: Iron Maiden.

Pode até parecer exagero, partindo de alguém que acompanha essa instituição cultural britânica há mais de 40 anos, e está contando as horas para a estreia do documentário sobre a banda “Burning Ambition”. A produção vai passar nos cinemas de todo o Brasil, incluindo o Recife, a partir desta quinta-feira (7).

Esperado pelos fãs, com a expectativa de uma nova turnê mundial, o longa-metragem promete fazer muito marmanjo enxugar as lágrimas com a camiseta preta que tem a estampa do Eddie, o mascote mais conhecido do estilo. Comemorando 50 anos de carreira e 17 álbuns de estúdio lançados em várias etapas, o Maiden tem seguidores realmente fanáticos. Pessoas de várias gerações, de todas as partes do mundo e de diversas classes sociais, levam essa irmandade a sério como se fosse uma torcida de clube de futebol.

E é justamente essa relação com os fãs que “Burning Ambition” pretende mostrar, em uma homenagem a quem segue o sexteto comandado pelo “patrão”, Steve Harris. Os curtos vídeos de apresentação do longa e as resenhas já publicadas pela mídia especializada dão o tom da película, que mostra cenas de bastidores e pinceladas de shows com Steve, os guitarristas Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers, além do baterista Nico McBrain, e do vocalista e “faz tudo” Bruce Dickinson.

De cara, vem um alerta que os iniciados conhecem bem e um informe importante para quem não conhece ou sabe pouco sobre a banda, como aquele hipotético extra-terrestre da cena inicial deste texto: Não importa se você é homem, mulher, muçulmano, cristão, católico, judeu… nada disso importa. Se você é fã de Iron Maiden, então você é fã de Iron Maiden e faz parte de um mundo e uma família, meus amigos”.

Quem for aos cinemas não deve esperar cenas chocantes nem declarações bombásticas. Não tem sexo, drogas e rock’n’roll, mas carisma, profissionalismo e uma mistura certeira de música pesada de qualidade com imagem para publicitário nenhum botar defeito. Dirigido por Malcolm Venville e produzido por Dominic Freeman, o filme tem como foco o fã, o cara que vibra a cada anúncio de álbum novo e faz o possível e o impossível para assistir a um show.

Para causar maior impacto, fãs anônimos aparecem intercalados com celebridades das artes, falando sobre a paixão pelo Maiden. Tom Morello (Rage Against the Machine), Gene Simmons (Kiss), Scott Ian (Anthrax), Simon Gallup (The Cure) e Chuck D (Public Enemy) e o ator Javier Bardem contam como conheceram a banda e os motivos pelos quais ela virou sinônimo de heavy metal.

A relação com o Brasil, também ganha espaço na produção. Afinal, o país é roteiro certo para a banda desde o primeiro Rock In Rio, em 1985, quando uma geração conheceu o metal, com uma verdadeira cartilha de iniciação. Desde então, é difícil não lembrar que Steve Harris e companhia gravaram um DVD no Rock In Rio 3, em 2001, e voltaram ao país em turnês que arregimentaram novas gerações de fãs, passando inclusive pelo Recife em duas oportunidades.

Vale lembrar que um show realizado em São Paulo, em 2024, marcou a despedida dos palcos do baterista Nicko McBrain e que multidões de fanáticos foram a aeroportos do país para conhecer de perto o avião da banda, Ed Force 1, pilotado pelo vocalista Bruce Dickinson.

Ao longo de seus 107 minutos de duração, “Burning Ambition” promete se transformar em uma experiência para quem tem alguma história para contar quando o assunto é o Iron Maiden. Também promete virar assunto para roda de conversa numa mesa de bar, com os clássicos da banda usados como trilha sonora.

