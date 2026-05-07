Adrien Brody vai estrelar 'Last Dance', novo filme do diretor brasileiro Karim Aïnouz

Vencedor do Oscar de Melhor Ator por 'O Brutalista', Adrien Brody será o protagonista do próximo longa do diretor cearense de 'Motel Destino e 'A Vida Invisível'

Adrien Brody venceu o Oscar de Melhor Ator em 2025 por 'O Brutalista' (A24/Divulgação )

Um dos principais nomes do cinema nacional, Karim Aïnouz (de "A Vida Invisível" e "Motel Destino"), vai dirigir Adrien Brody, vencedor do Oscar de Melhor Ator por "O Pianista" e "O Brutalista", em "Last Dance". A produção é uma adaptação do artigo "The Last Dance with My Dad", publicado em 2021 na revista New Yorker e escrito por Emily Ziff Griffin, que também assina o roteiro.

Além de Brody, Last Dance contará com Ben Platt ("The Beauty") e Rachel Zegler ("Branca de Neve") em seu elenco principal.

O texto autobiográfico de Emily narra sua última viagem ao lado do pai, o promotor artístico Charles E. Ziff (1949-1992), em decorrência da Aids. Rachel interpretará Emma, contraparte cinematográfica da autora, enquanto Brody viverá Elliot, seu pai.

Na trama, pai e filha embarcam em uma viagem pelo Caribe em um cruzeiro gay. Única pessoa heterossexual a bordo, Emma acaba tendo um olhar único para a crise da Aids que assolou a comunidade LGBTQ+ nos anos 1980 e 1990, enquanto Elliot tenta se distrair da doença que inevitavelmente o levará à morte.

Além de atuar, Platt ficará responsável pela composição das músicas originais do longa, enquanto Rachel, premiada por sua atuação e voz na peça Evita, interpretará as novas canções.

Ainda sem data de estreia, "Last Dance" será oferecido a estúdios e distribuidores no mercado internacional do Festival de Cannes. O longa marca o primeiro trabalho de Brody nos cinemas desde O Brutalista, filme de 2024 que lhe rendeu seu segundo Oscar de Melhor Ator.

