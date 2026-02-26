Único show da banda australiana Men At Work no Norte e Nordeste acontecerá no Recife, em maio

Ícone do pop rock dos anos 1980, banda Men at Work se apresenta no Centro de Convenções de Pernambuco no dia 8 de maio

(Divulgação)

O Recife está entre as cidades selecionadas para receber uma das mais importantes bandas de rock da década de 1980. No dia 8 de maio, a partir das 21h, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, o grupo australiano Men at Work desembarca no Brasil para seguir em sua turnê especial que celebra alguns dos grandes sucessos da sua carreira, misturando pop rock, reggae e new wave.

Liderada por Colin Hay, integrante da formação original, a banda já vendeu mais de 30 milhões de discos e, com seu álbum de estreia “Business as Usual” (1981), bateram recordes nas paradas dos Estados Unidos, levando, em 1983, o Grammy de Artista Revelação. Os clipes “Down Under”, "Be Good Johnny" e “Who Can It Be Now?” estão entre seus grandes hits da época, dominando a audiência da televisão norte-americana.

Esses clássicos e outros mais serão relembrados na apresentação que marcará uma viagem à trilha sonora oitentista que contaminou o imaginário musical de tantas gerações. A turnê brasileira, que conta com realização da Entretenimento e MCA Concerts, seguirá ainda por São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Os ingressos para o show em Recife custam entre R$ 240 e R$ 680 e estão à venda no site da Bilheteria Digital, além da bilheteria física do Centro de Convenções e nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

A banda Men at Work foi formada em Melbourne, em 1979, fundada pelo próprio Colin Hay, que se uniu a Strykert (baixo e guitarra) e Jerry Speiser (bateria). Greg Ham (sopro e teclados) e John Rees (baixo) entraram logo em seguida e, em meados dos anos de 1980, a formação atingiu seu ápice internacional. Com a queda na segunda metade da década, os integrantes começaram a deixar o grupo. Em 1998, eles chegaram a lançar o álbum “Brazil”, gravado em um show ao vivo no país.

Atualmente, apenas Hay permanece, após se reunir com músicos de Los Angeles — San Miguel Perez (guitarra), Yosmel Montejo (baixo), Jimmy Branly (bateria), Rachel Mazer (sax/teclado) e Cecilia Noël (backing vocals) — para levar adiante o repertório.

