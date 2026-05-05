Centro Apolo Hermilo inscreve propostas artísticas para criação de espetáculos de dança e teatro

Editais Aprendiz em Cena e Solo do Outro asseguram, juntos, R$ 90 mil para pesquisa e realização de montagens teatral e coreográfica

Fachada do Teatro Hermilo Borba Filho (Foto: Marcos Pastich/PCR)

Para fomentar a ebulição de criatividades e coragens dedicadas às artes cênicas recifenses, o Centro Apolo Hermilo, mantido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, abriu inscrições para seus já tradicionais chamamentos anuais de incentivo à pesquisa em teatro e em dança "O Aprendiz em Cena" e O "Solo do Outro". Ao todo, serão disponibilizados R$ 90 mil para pesquisa e montagem de dois espetáculos, um de cada linguagem, que deverão ser apresentados ao público da cidade em oito sessões.

Os editais podem ser consultados no site Cultura Recife (neste link). Também é lá que os interessados devem inscrever seus projetos, até o próximo dia 25 de maio. Durante todo o período de inscrições, o Núcleo de Cultura Cidadã oferece atendimento presencial e por telefone, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Pátio de São Pedro, casa 39, para esclarecimentos e orientações. O telefone disponível é o (81) 99321-1517.

Edital de Fomento de Pesquisa em Dança O Solo do Outro

Nesta edição 2026, o edital disponibiliza R$ 45 mil para a criação de um espetáculo inédito de dança, a partir do diálogo e da escuta crítica da obra de poetas e autoras negras do estado de Pernambuco.

Para fins de orientação conceitual, são sugeridos 11 nomes de autoras, cujas eloquentes produções artísticas podem subsidiar a criação das obras coreográficas, que devem ser apresentadas ao público, ao final do processo, em quatro sessões: Bell Puã, Luna Vitrolira, Odailta Alves, Adelaide Santos, Joy Thamires, Nena Callejera, Manu Monteiro, Francisca Araújo, Crislaine Venceslau, Dayse Moura e Joaninha Dias. As propostas deverão estabelecer relações conceituais, poéticas, políticas ou estéticas com as obras escolhidas, que deverão ser citadas e referenciadas, podendo ser mobilizadas como base teórica e/ou poética no processo de criação.

Os projetos inscritos deverão contar, obrigatoriamente, com uma equipe artística de dança composta por, no mínimo, um dupla de artistas, além do/a proponente, que deverá, obrigatoriamente, assumir a função de direção artística do projeto, sendo responsável pela pesquisa e pela condução do processo criativo, devendo ter, participado de, no máximo, dois espetáculos nesta mesma função, com a devida comprovação no currículo.Os demais integrantes da equipe artística deverão comprovar experiência de participação em, no mínimo, cinco espetáculos anteriores.

Edital de Fomento de Pesquisa em Teatro O Aprendiz em Cena

Com o objetivo de revelar novos criativos para o celebrado teatro pernambucano, o edital é dedicado à pesquisa e à criação de uma obra teatral, a partir do diálogo e da escuta crítica da obra “Orgia” de Tulio Carella, para fomentar a profissionalização de novos/as diretores/as na cena artística local. Além de estarem conceitualmente relacionados à obra de Carella, os projetos devem fazer referência explícita a ela.

Cada proponente deve assumir, obrigatoriamente, a função de criação artística do projeto, sendo responsável pela pesquisa e pela condução do processo criativo, devendo ter realizado, no máximo, a direção de dois espetáculos anteriormente. As propostas inscritas no edital, que prevê o orçamento de R$ 45 mil, pagos em duas parcelas, antes e depois do espetáculo, deverão contar ainda com uma equipe artística composta por, no mínimo, uma dupla de artistas profissionais de teatro, além do/a proponente. Cada integrante da equipe artística deverá comprovar experiência de participação em, no mínimo, cinco espetáculos anteriores.