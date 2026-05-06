Filme-show de Billie Eilish estreia nesta quinta-feira (7) no Recife

(Paramount/Divulgação)

Reinventar completamente a experiência de um filme-concerto é a promessa principal de “Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft: The Tour in 3D”, que chega nesta quinta (7) aos cinemas. O material traz a ambiciosa gravação da turnê do terceiro álbum da cantora norte-americana, que se tornou um dos maiores fenômenos pop mundiais da sua geração.

Dirigido pela própria Billie Eilish e pelo cineasta James Cameron (“Titanic” e “Avatar”), um dos maiores visionários dos efeitos visuais de Hollywood, o longa foi anunciado durante a turnê que dá nome ao projeto, em Manchester. A obra segue a tradição de gravações cinematográficas que ela já realizou, primeiro em 2021, com “Happier Than Ever: Uma Carta de Amor para Los Angeles”, e segundo em 2023, com “Billie Eilish: Live at the O2”.

Aos 24 anos, Billie Eilish é a pessoa mais jovem a ganhar duas estatuetas do Oscar, a primeira, em 2022, por “No Time To Die”, de “007: Sem Tempo para Morrer”, e a segunda, em 2024, por “What Was I Made For”, de “Barbie”. Agora ela busca alcançar um novo patamar artístico para unir sua música a uma experiência de imersão. Utilizando tecnologias novas de realidade virtual em 3D, em parceria com a Meta Platforms e a companhia de James Cameron, a Lightstorm Vision, a produção já tem o ponto de partida da aclamação recebida pelo disco, indicado para sete categorias do Grammy, incluindo Melhor Álbum e Canção do Ano (para “Birds of Feather”).

Em 2019, a cantora já havia lançado “Live at Third Man Records”, que propunha um registro mais intimista e acústico, mas que foi mais voltado para a gravação direto para vinil do que para se tornar um evento. “Hit Me Hard and Soft: The Tour in 3D”, por outro lado, chega surfando no momento de grande visibilidade e distribuição para filmes-concerto, que rendeu, nos últimos anos, lançamentos como “Taylor Swift: The Eras Tour”, dirigido por Sam Wrench, e “Renaissance: A Film by Beyoncé”, comandado pela própria Beyoncé.

No caso do filme de Billie Eilish, a proposta é intercalar as apresentações entre si de maneira a valorizar o espetáculo de luz e profundidade, marca registrada de James Cameron em seu trabalho em 3D especialmente nos últimos filmes da saga “Avatar”. No filme, a artista se apresenta com músicas como “Chihiro”, “Lunch”, “Wildflower” e “The Diner”, além, é claro, do grande sucesso de “Birds of Feather” — que ela, inclusive, já chegou a revelar ter sido parcialmente escrita na última vez que veio ao Brasil, a caminho do seu show no Lollapalooza de 2023, em São Paulo.

