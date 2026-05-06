Artista da Muribeca, no Grande Recife, leva exposição para Nova York, mas tem visto negado

Ausente na abertura, Lu Ferreira acompanha de longe mais uma exposição nos Estados Unidos (Foto: Marina Torres/Divulgação)

O pincel tornou-se insuficiente diante do que o artista pernambucano Lu Ferreira buscava em suas pinturas. Ao substituir a ferramenta por materiais nada convencionais, ele ampliou suas rotas criativas e consolidou sua presença no cenário internacional. Prova disso são as 26 obras da exposição “Estranhas Luzes no Bosque”, em exibição na galeria Tara Downs, em Nova York, nos Estados Unidos. O autor, no entanto, não teve o visto aprovado para ver a conquista de perto.

Esta já é a sua terceira exibição no país norte-americano, mas Lu Ferreira não compareceu a nenhuma delas. Em 2024 levou “Mutações e Transmutações” a Los Angeles e, em 2025, expôs pela primeira vez na Tara Downs. Em todas as ocasiões, incluindo agora em 2026, o artista reuniu toda a documentação necessária, mas teve o visto negado. “É frustrante produzir obras e não estar lá. Fico muito angustiado em casa”, lamenta em entrevista ao Diario.

Para Lu, a negativa do visto é a manifestação atual de um racismo dos Estados Unidos ao qual ele acredita estar sujeito — não por ações desta vida, mas por algo que vincula a outras existências, nas quais teria confrontado o país. “Eu acredito que existe a lei dos homens, a lei de Deus e as outras leis”, argumenta.

Longe de ter sido descoberto por acaso, o artista chegou ao reconhecimento mundial por meio de uma sequência de eventos: primeiro, o interesse de um artista contemporâneo, seguido pela indicação a David Laloum, colecionador francês radicado em São Paulo. Após fazer uma obra por encomenda para ele e participar na prestigiada Residência Domo Damo, na capital paulista, seu trabalho ganhou visibilidade. A partir daí, surgiram convites para individuais em galerias internacionais, a exemplo da M+B em Los Angeles.

Criado no Conjunto Muribeca, em Jaboatão do Guararapes, Lu cresceu sob a influência da doutrina evangélica. Ainda assim, ao voltar para casa, o culto dava lugar ao ritmo do candomblé que aparecia no terreiro vizinho. “Eu fechava a porta do quarto para dançar sem ser visto, mas havia também o medo desse outro tipo de fé que, de certa forma, foi apagada por outras religiões”, relembra.

Autodidata, deixou a escola e conduziu sozinho sua formação, voltando-se a temas como o sincretismo religioso barroco. Entre suas referências está o livro homônimo de Stella Carr, que dá título à nova exposição e dialoga com sua produção.

“Sou artista desde o útero da minha mãe, onde fazíamos das tripas um coração”, diz Lu. Apesar da clareza sobre seu propósito, a ausência de oportunidades no mercado da arte o manteve no anonimato por muito tempo. Foram duas décadas produzindo para si mesmo, sem exposições ou olhares externos.

Nesse período, o pernambucano se incomodou com a assertividade do pincel e passou a utilizar outras ferramentas, que prefere não revelar. “Eu buscava o erro no meu trabalho, porque é dele que vem o aprendizado e a possibilidade de extrair algo mais potente”, destaca

Na gênese de sua criação, Lu também encontrou suas primeiras referências visuais na observação do entorno. O lodo das paredes e o rastro dos esgotos a céu aberto o ensinaram a transformar o cenário periférico em um rico laboratório de experimentação visual. “A história da arte não se resume ao óleo sobre tela”, afirma.

Ao abdicar do pincel e do suporte clássico, ele mergulha em uma pesquisa onde a estética do 'eu' assume um caráter literal e visceral. “É a história da minha arte que está sendo colocada em processo”, completa.

