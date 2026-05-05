Alice Caymmi traz show ao Recife em homenagem à tia Nana Caymmi neste mês

Alice Caymmi apresenta o show "Para Minha Tia Nana" na Caixa Cultural Recife entre os dias 27 e 30 de maio.

Alice Caymmi é neta de Dorival Caymmi e mistura MPB com música pop (Divulgação)

A cantora Alice Caymmi apresenta, entre os dias 27 e 30 de maio, o espetáculo “Para Minha Tia Nana”, em que presta tributo à sua tia Nana Caymmi, considerada um dos grandes nomes da música brasileira. Serão quatro apresentações na Caixa Cultural Recife, sempre às 19h30, e a primeira noite, no dia 27, contará com acessibilidade em Libras e bate-papo com a cantora. Os ingressos serão vendidos a partir do dia 25 deste mês, no site da Caixa Cultural.



Criado quando Nana ainda estava presente em vida como forma de reverência, o projeto ganha novo significado após seu falecimento em 2025, aos 84 anos. O tributo enaltece a força da memória afetiva, artística e familiar que une as duas gerações, cujo sobrenome tem reconhecimento na música nacional.



O repertório do show reúne clássicos imortalizados na voz de Nana Caymmi, como “Resposta ao Tempo”, “Só Louco”, “Suave Veneno” e “Oração ao Tempo”, além dos boleros “Sabe de Mim” e “Se Queres Saber”. As interpretações, acompanhadas de piano, buscam preservar a profundidade das canções, ao mesmo tempo em que incorporam a identidade própria de Alice. Desse modo, o palco cria uma ponte entre tradição e contemporaneidade.



“A cada ensaio, revisitar esse repertório é sempre um desafio. A Nana sempre cantou a dor com intensidade, e essa herança me atravessa”, afirma Alice Caymmi. Descrito pela cantora como uma homenagem “à flor da pele”, o espetáculo celebra a permanência do legado de Nana. A artista destaca, ainda, que a influência da tia em sua formação artística é “incontornável”, e que a conexão se reflete em cada momento da apresentação.



Sobre Alice Caymmi:



A cantora e compositora, nascida no Rio de Janeiro em 1990, é um dos nomes mais marcantes da música brasileira contemporânea. Herdeira de uma das famílias mais prestigiadas da Música Popular Brasileira (MPB), neta de Dorival Caymmi e filha de Danilo Caymmi, construiu uma trajetória própria, marcada por uma voz intensa e um estilo que transita entre a MPB, o pop e o eletrônico.



Apesar de ter tido contato precoce com a música, incluindo participações em trabalhos da tia Nana Caymmi desde os 12 anos, a carreira profissional teve início em 2012. O ano marcou o lançamento de seu primeiro álbum autoral. De lá para cá, Alice consolidou sua discografia sempre bem recebida pela crítica.



Serviço:

Alice Caymmi no show "Para Minha Tia Nana"

Onde: CAIXA Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505 | Bairro do Recife)

Quando: 27 a 30 de maio de 2026 (quarta-feira a sábado), sempre às 19h30

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Vendas: a partir de 25/05, às 12h | Link será divulgado no site da Caixa Cultural