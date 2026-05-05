Flávio José, Elba Ramalho, Jorge de Altinho e Nando Cordel animam prévia junina no Recife

Recife entra no clima de São João com "Esquenta Coração" no Classic Hall e shows de grandes nomes do forró

Com ícones do forró, "Esquenta Coração" antecipa clima junino no Classic Hall (Fotos: Divulgação)

O clima de São João começa a tomar conta de Pernambuco antes mesmo da chegada de junho. No próximo sábado (9), o Classic Hall recebe a prévia junina “Esquenta Coração”, evento que promete antecipar o espírito das tradicionais festas nordestinas, em uma noite dedicada ao forró e à celebração da cultura regional.

No palco, quatro grandes gigantes que representam a força do gênero: Flávio José, Elba Ramalho, Jorge de Altinho e Nando Cordel. Com carreiras marcadas por sucessos que atravessam gerações, os artistas prometem um repertório repleto de clássicos que embalam o período junino e fazem parte da memória afetiva do público.

A proposta do “Esquenta Coração” é transformar o Classic Hall em um grande arraial, reunindo fãs do forró em uma noite de música, dança e tradição. O evento surge como uma oportunidade para o público já entrar no clima das festas juninas ao som de artistas que são referência na música nordestina.

Os ingressos já estão à venda, com valores a partir de R$ 50, e podem ser adquiridos na bilheteria do Classic Hall, nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, além da venda online pelo site Bilheteria Digital.

Serviço

Esquenta Coração

Data: 9 de maio (sexta-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda)

Atrações: Flávio José, Elba Ramalho, Jorge de Altinho e Nando Cordel

Ingressos: a partir de R$ 50

Vendas: bilheteria do Classic Hall, lojas Esposende (shoppings Recife, RioMar e Tacaruna) e online pelo site Bilheteria Digital