Flávio José, Elba Ramalho, Jorge de Altinho e Nando Cordel animam prévia junina no Recife
Recife entra no clima de São João com "Esquenta Coração" no Classic Hall e shows de grandes nomes do forró
Publicado: 05/05/2026 às 16:30
Com ícones do forró, "Esquenta Coração" antecipa clima junino no Classic Hall (Fotos: Divulgação)
O clima de São João começa a tomar conta de Pernambuco antes mesmo da chegada de junho. No próximo sábado (9), o Classic Hall recebe a prévia junina “Esquenta Coração”, evento que promete antecipar o espírito das tradicionais festas nordestinas, em uma noite dedicada ao forró e à celebração da cultura regional.
No palco, quatro grandes gigantes que representam a força do gênero: Flávio José, Elba Ramalho, Jorge de Altinho e Nando Cordel. Com carreiras marcadas por sucessos que atravessam gerações, os artistas prometem um repertório repleto de clássicos que embalam o período junino e fazem parte da memória afetiva do público.
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A proposta do “Esquenta Coração” é transformar o Classic Hall em um grande arraial, reunindo fãs do forró em uma noite de música, dança e tradição. O evento surge como uma oportunidade para o público já entrar no clima das festas juninas ao som de artistas que são referência na música nordestina.
Os ingressos já estão à venda, com valores a partir de R$ 50, e podem ser adquiridos na bilheteria do Classic Hall, nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, além da venda online pelo site Bilheteria Digital.
Serviço
Esquenta Coração
Data: 9 de maio (sexta-feira)
Horário: a partir das 19h
Local: Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda)
Atrações: Flávio José, Elba Ramalho, Jorge de Altinho e Nando Cordel
Ingressos: a partir de R$ 50
Vendas: bilheteria do Classic Hall, lojas Esposende (shoppings Recife, RioMar e Tacaruna) e online pelo site Bilheteria Digital