Diretor pernambucano Tiago Melo abre o festival Olhar de Cinema com "Yellow Cake", que traz Tânia Maria no elenco

Em "Yellow Cake", filme de abertura do festival Olhar de CInema, Tiago Melo dirige Tânia Maria em trama sobre experimento científico sigiloso no interior da Paraíba

"Yellow Cake", novo longa de Tiago Melo, traz Tânia Maria no elenco (Fotos: Leo Sette/Divulgação e Divulgação)

“Yellow Cake”, novo longa do diretor pernambucano Tiago Melo, foi escolhido para abrir a 15ª edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, que acontecerá de 4 a 13 de junho. A programação completa foi divulgada nesta terça-feira (5) e pode ser conferida neste link.

Estrelado por Rejane Faria, conhecida por “Marte Um”, o filme se passa em Picuí, no interior da Paraíba, região associada à exploração de terras raras. Nesse contexto, um grupo de cientistas conduz um experimento sigiloso para erradicar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, utilizando urânio como base da pesquisa. A física nuclear Rúbia Ribeiro, personagem de Rejane, está no centro da operação que dá nome à obra

O elenco reúne ainda Tânia Maria, que virou sensação do cinema nacional após sua atuação como Dona Sebastiana em “O Agente Secreto”, e marca o reencontro de Tiago Melo com o pernambucano Valmir de Côco, protagonista de “Azougue Nazaré” (2018). Com esse trabalho, o cineasta pernambucano foi reconhecido com o prêmio Bright Future, no Festival de Roterdã, para onde retornou na edição deste ano e fez a estreia mundial da nova produção.

“Yellow Cake” é o segundo longa de Tiago Melo, que também atuou como produtor associado em filmes como “Bacurau” (2019), de Kleber Mendonça Filho, e “Boi Neon” (2015), de Gabriel Mascaro.