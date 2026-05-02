Nattan se prepara para o São João com projeto em que volta a falar de amor: "Sou muito romântico"

projeto "Paredão do Nattan" já está disponível nas plataformas digitais para aquecer os fãs do cantor cearense para o São João com faixas em que o artista volta às origens românticas

"Nattanzinho falando de amor" está de volta em "Paredão do Nattan" (Foto: Superafter)

Para quem sentia saudades do “Nattanzinho falando de amor”, o artista cearense trouxe de volta a sua versão apaixonada com o DVD “Paredão do Nattan”. Já disponível nas plataformas digitais, o projeto gravado em Fortaleza apresenta 32 músicas e conta com diversas participações especiais para embalar o público neste São João.

O repertório reafirma a versatilidade do artista ao promover um diálogo entre o forró tradicional e vertentes modernas, como o piseiro e o eletrônico, exaltando a força da música nordestina contemporânea.

"Sou muito romântico, às vezes até brega demais”, confessa Nattan em entrevista ao Diario. Pai da pequena Zuza, fruto do relacionamento com a influenciadora Rafa Kalimann, o cantor conta que mantém o hábito de levar flores para as duas sempre que retorna das viagens. “Muita gente espera o Natan louco que pula no meio do povo, mas também tem aquele ‘Natanzinho falando de amor”, afirma.

Ele deixou de interpretar músicas a partir da leitura, por considerar que isso compromete o sentimento, sobretudo nas canções românticas. Hoje, prefere aprender, entender a história e sentir o que cada faixa propõe antes de levá-la ao público.

Não por acaso, depois de uma fase dedicada ao piseiro de festa, aos batidões eletrônicos e até flertar com sertanejo, o cantor decidiu voltar às origens em “Paredão do Nattan”. Para abrir o audiovisual, escolheu “Aproveita Que Eu Tô Brigado”, em parceria com Zé Vaqueiro.

A faixa, um desejo antigo, veio à tona após encontrar o momento certo para colocá-la em um trabalho com o protagonismo nordestino. “Acho que não tinha outra pessoa melhor para cantar comigo”, afirma. Na canção, o protagonista está sem rumo e pede abrigo na madrugada para matar a saudade sem compromisso, deixando claro que o afeto é passageiro: "Me usa e devolve, que é só emprestado", diz um dos trechos.

Dentro dessa retomada, Nattan promoveu um show surpresa ao lado de Zé Vaqueiro no último dia 23, em Caruaru, como estratégia da divulgação do single. No reencontro com o São João da cidade, em 7 de junho, no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, a ideia é levar a família. “A primeira vez que toquei em Caruaru foi muito emocionante. Nunca tinha sentido nada parecido. É um dos maiores São João do mundo”, celebra. Em 2023, Nattan liderou as execuções no Spotify no estado e afirma se sentir em casa por aqui. “Cogitei morar em Pernambuco, mas a logística não colaborou”, revela.

Além de Zé Vaqueiro, o projeto ainda conta com Xand Avião, Rey Vaqueiro, Edson Lima, Wesley Safadão e Eduardo Costa. Nomes de peso para um DVD que busca ir além dos números e mira deixar um legado na música nordestina. Para Nattan, essa diversidade de referências fortalece o gênero. “Eduardo Costa é uma lenda do sertanejo. Cantou a música dele, mas no ritmo forrozeiro. Essa mistura de gêneros faz o forró ir mais longe”, diz o cantor.

