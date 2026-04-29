° / °
Vida Urbana
SÃO JOÃO

São João de Gravatá terá Wesley Safadão, Bell Marques e Xand Avião; confira programação

Ao todo serão cerca de 200 atrações que se apresentarão em mais de um mês de festa na cidade do Agreste

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/04/2026 às 22:11

Seguir no Google News Seguir

Festa de São João em Gravatá/Foto: Ednaldo Lourenço/Secom Gravatá

Festa de São João em Gravatá (Foto: Ednaldo Lourenço/Secom Gravatá)

A Prefeitura de Gravatá anunciou, na noite desta quarta-feira (29), a programação do São João 2026, com mais de um mês de atividades distribuídas em diferentes pontos da cidade. O evento prevê cerca de 200 atrações, divididas em cinco polos principais e 12 itinerantes, além de apresentações nos distritos.

Entre os nomes confirmados estão Wesley Safadão, Bell Marques, Xand Avião, Falamansa, Priscila Sena e Santana, além de outros artistas nacionais e locais. A gestão municipal também informou que haverá ajustes nos horários de shows em dias de jogos da seleção brasileira, com início das apresentações às 17h e transmissão das partidas.

A programação inclui ainda eventos descentralizados, entre eles o “São João nos Distritos”, que começa em maio na comunidade de Russinhas. Também está prevista a realização da “Drilha na Serra”, no dia 28 de junho, véspera de São Pedro, com apresentações em trio elétrico. No Polo Cruzeiro, serão quatro dias de shows, um a mais que na edição anterior.

A abertura das atividades ocorre em 23 de maio, com uma edição especial do projeto “Tardes no Polo”, no Polo Moveleiro, reunindo apresentações musicais, além de atividades ligadas ao artesanato e à gastronomia.

Dados divulgados pela gestão municipal apontam que a edição de 2025 reuniu cerca de um milhão de visitantes. Segundo levantamento da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o público permaneceu, em média, quatro dias na cidade. O estudo também indicou aumento nas vendas do comércio local durante o período e a geração de mais de 8 mil empregos diretos e indiretos.

Pátio de Eventos

13/06 (sábado). 17h Pré-jogo

Bell Marques
Raphaela Santos
Capim com Mel
Juciê
Jogo do Brasil

19/06 (sexta-feira). 17h Pré-jogo

Murilo Huff
Eric Land
Priscila Sena
Wallas Arrais
Jogo do Brasil

20/06 (sábado). 19h

Falamansa
PV Calado
Baby Som
Danilo Henrique

21/06 (domingo). 19h

Natanzinho Lima
Taty Girl
Lipe Lucena
Maurício Menezes

22/06 (segunda). 19h

Xand Avião
Brasas do Forró
Avine Vinny
Edu Lira

23/06 (véspera de São João). 19h

Wesley Safadão
Paula Matos
Cláudio Ney e Juliana
Deb Lima
Myllena Dantas

Tardes no Polo

23/05 (sábado). 16h

Tio do Acordeon
Ivan Gadelha
Joãozinho do Acordeon
Lucas Pereira
Bell do Forró

São João nos Distritos

Russinha. 23/05 (sábado). 19h

Luan Douglas
Cowboy Elétrico

Avencas. 24/05 (domingo). 15h

Sheldon
Pikape Turbinada

Uruçu-Mirim. 30/05 (sábado). 19h

Noara Marques
Maria Clara

São Severino. 06/06 (sábado). 19h

Santa Dose
Banda Dukara

Mandacaru. 14/06 (domingo). 19h
Sirano e Sirino
Mari & Rayane
João Lídio

Polo da Rua do Norte

31/05 (domingo). 14h

Patrícia Roberta
Lady Falcão

07/06 (domingo). 14h

Faby Mel
Banda Santroppê

Festa do Pão Doce Gigante. 06/06

Bairro Novo. 18h
Klever Lemos
Vitor Vaqueiro

Polo Cruzeiro

20/06 (sábado). 13h

Faringes da Paixão
Loirão
Jarbas Travassos

21/06 (domingo). 13h

Edy & Nathan
Silvana Salazar
Tony Melo

23/06 (véspera de São João). 13h

Assisão
Novinho da Paraíba
Renato Souza

Polo Arena Brasil

24/06 (quarta-feira). 13h
Alanzim Coreano
João Lucas e Pedrinho
Jogo do Brasil

Forró dos Namorados

12/06 (sexta-feira). 18h.
Av. Joaquim Didier.

Cortejo junino
Fagner Chagas
Capital do Sol
Santana

Polo Mercado Cultural

De 24/05 de 28/06, dezenas de atrações vão se revezar no palco do tradiconal espaço gastronômico gravataenses.

Atrações confirmadas:
Aldinho do Acordeon
Tuca Barros
Erisson Porto
Tavinho e Banda
Xique Xote
Renovação Nordestina
Rey Vaneirão
Forretrô
Pau no Xote
Jobson Alejandro
Robby
Rei do Cangaço
Serginho Gomes

Polo da Sanfona

Dias 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 27 de junho
A partir das 18h.

Atrações confirmadas:
Geraldinho Lins
Cristina Amaral
Cydia Lima
Galeguinho de Gravatá
Claudia Lautterer
Forró Vumbora
Arnaldinho Neto
Benil
Ed Carlos
Don Tronxo
Camyla Mello
Marcos de Lima
Flor de Mel
Maciel Valente
Vaqueiro Paulo Sampaio

Especiais:

25/06. Noite Católica. 18h
Forró do Padre
Pedro Melo
26/06 – Noite Evangélica. 18h
SM1
Ministério Semear

Drilha na Serra

28/06 (domingo). 15h

Thulio Milionário
Nanara Belo

Graça , Programação , São João
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP