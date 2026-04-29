São João de Gravatá terá Wesley Safadão, Bell Marques e Xand Avião; confira programação
Ao todo serão cerca de 200 atrações que se apresentarão em mais de um mês de festa na cidade do Agreste
Publicado: 29/04/2026 às 22:11
Festa de São João em Gravatá (Foto: Ednaldo Lourenço/Secom Gravatá)
A Prefeitura de Gravatá anunciou, na noite desta quarta-feira (29), a programação do São João 2026, com mais de um mês de atividades distribuídas em diferentes pontos da cidade. O evento prevê cerca de 200 atrações, divididas em cinco polos principais e 12 itinerantes, além de apresentações nos distritos.
Entre os nomes confirmados estão Wesley Safadão, Bell Marques, Xand Avião, Falamansa, Priscila Sena e Santana, além de outros artistas nacionais e locais. A gestão municipal também informou que haverá ajustes nos horários de shows em dias de jogos da seleção brasileira, com início das apresentações às 17h e transmissão das partidas.
A programação inclui ainda eventos descentralizados, entre eles o “São João nos Distritos”, que começa em maio na comunidade de Russinhas. Também está prevista a realização da “Drilha na Serra”, no dia 28 de junho, véspera de São Pedro, com apresentações em trio elétrico. No Polo Cruzeiro, serão quatro dias de shows, um a mais que na edição anterior.
A abertura das atividades ocorre em 23 de maio, com uma edição especial do projeto “Tardes no Polo”, no Polo Moveleiro, reunindo apresentações musicais, além de atividades ligadas ao artesanato e à gastronomia.
Dados divulgados pela gestão municipal apontam que a edição de 2025 reuniu cerca de um milhão de visitantes. Segundo levantamento da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o público permaneceu, em média, quatro dias na cidade. O estudo também indicou aumento nas vendas do comércio local durante o período e a geração de mais de 8 mil empregos diretos e indiretos.
Pátio de Eventos
13/06 (sábado). 17h Pré-jogo
Bell Marques
Raphaela Santos
Capim com Mel
Juciê
Jogo do Brasil
19/06 (sexta-feira). 17h Pré-jogo
Murilo Huff
Eric Land
Priscila Sena
Wallas Arrais
Jogo do Brasil
20/06 (sábado). 19h
Falamansa
PV Calado
Baby Som
Danilo Henrique
21/06 (domingo). 19h
Natanzinho Lima
Taty Girl
Lipe Lucena
Maurício Menezes
22/06 (segunda). 19h
Xand Avião
Brasas do Forró
Avine Vinny
Edu Lira
23/06 (véspera de São João). 19h
Wesley Safadão
Paula Matos
Cláudio Ney e Juliana
Deb Lima
Myllena Dantas
Tardes no Polo
23/05 (sábado). 16h
Tio do Acordeon
Ivan Gadelha
Joãozinho do Acordeon
Lucas Pereira
Bell do Forró
São João nos Distritos
Russinha. 23/05 (sábado). 19h
Luan Douglas
Cowboy Elétrico
Avencas. 24/05 (domingo). 15h
Sheldon
Pikape Turbinada
Uruçu-Mirim. 30/05 (sábado). 19h
Noara Marques
Maria Clara
São Severino. 06/06 (sábado). 19h
Santa Dose
Banda Dukara
Mandacaru. 14/06 (domingo). 19h
Sirano e Sirino
Mari & Rayane
João Lídio
Polo da Rua do Norte
31/05 (domingo). 14h
Patrícia Roberta
Lady Falcão
07/06 (domingo). 14h
Faby Mel
Banda Santroppê
Festa do Pão Doce Gigante. 06/06
Bairro Novo. 18h
Klever Lemos
Vitor Vaqueiro
Polo Cruzeiro
20/06 (sábado). 13h
Faringes da Paixão
Loirão
Jarbas Travassos
21/06 (domingo). 13h
Edy & Nathan
Silvana Salazar
Tony Melo
23/06 (véspera de São João). 13h
Assisão
Novinho da Paraíba
Renato Souza
Polo Arena Brasil
24/06 (quarta-feira). 13h
Alanzim Coreano
João Lucas e Pedrinho
Jogo do Brasil
Forró dos Namorados
12/06 (sexta-feira). 18h.
Av. Joaquim Didier.
Cortejo junino
Fagner Chagas
Capital do Sol
Santana
Polo Mercado Cultural
De 24/05 de 28/06, dezenas de atrações vão se revezar no palco do tradiconal espaço gastronômico gravataenses.
Atrações confirmadas:
Aldinho do Acordeon
Tuca Barros
Erisson Porto
Tavinho e Banda
Xique Xote
Renovação Nordestina
Rey Vaneirão
Forretrô
Pau no Xote
Jobson Alejandro
Robby
Rei do Cangaço
Serginho Gomes
Polo da Sanfona
Dias 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 27 de junho
A partir das 18h.
Atrações confirmadas:
Geraldinho Lins
Cristina Amaral
Cydia Lima
Galeguinho de Gravatá
Claudia Lautterer
Forró Vumbora
Arnaldinho Neto
Benil
Ed Carlos
Don Tronxo
Camyla Mello
Marcos de Lima
Flor de Mel
Maciel Valente
Vaqueiro Paulo Sampaio
Especiais:
25/06. Noite Católica. 18h
Forró do Padre
Pedro Melo
26/06 – Noite Evangélica. 18h
SM1
Ministério Semear
Drilha na Serra
28/06 (domingo). 15h
Thulio Milionário
Nanara Belo