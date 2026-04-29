São João de Gravatá terá Wesley Safadão, Bell Marques e Xand Avião; confira programação

Ao todo serão cerca de 200 atrações que se apresentarão em mais de um mês de festa na cidade do Agreste

Festa de São João em Gravatá (Foto: Ednaldo Lourenço/Secom Gravatá)

A Prefeitura de Gravatá anunciou, na noite desta quarta-feira (29), a programação do São João 2026, com mais de um mês de atividades distribuídas em diferentes pontos da cidade. O evento prevê cerca de 200 atrações, divididas em cinco polos principais e 12 itinerantes, além de apresentações nos distritos.

Entre os nomes confirmados estão Wesley Safadão, Bell Marques, Xand Avião, Falamansa, Priscila Sena e Santana, além de outros artistas nacionais e locais. A gestão municipal também informou que haverá ajustes nos horários de shows em dias de jogos da seleção brasileira, com início das apresentações às 17h e transmissão das partidas.

A programação inclui ainda eventos descentralizados, entre eles o “São João nos Distritos”, que começa em maio na comunidade de Russinhas. Também está prevista a realização da “Drilha na Serra”, no dia 28 de junho, véspera de São Pedro, com apresentações em trio elétrico. No Polo Cruzeiro, serão quatro dias de shows, um a mais que na edição anterior.

A abertura das atividades ocorre em 23 de maio, com uma edição especial do projeto “Tardes no Polo”, no Polo Moveleiro, reunindo apresentações musicais, além de atividades ligadas ao artesanato e à gastronomia.

Dados divulgados pela gestão municipal apontam que a edição de 2025 reuniu cerca de um milhão de visitantes. Segundo levantamento da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), o público permaneceu, em média, quatro dias na cidade. O estudo também indicou aumento nas vendas do comércio local durante o período e a geração de mais de 8 mil empregos diretos e indiretos.



Pátio de Eventos

13/06 (sábado). 17h Pré-jogo

Bell Marques

Raphaela Santos

Capim com Mel

Juciê

Jogo do Brasil

19/06 (sexta-feira). 17h Pré-jogo



Murilo Huff

Eric Land

Priscila Sena

Wallas Arrais

Jogo do Brasil

20/06 (sábado). 19h



Falamansa

PV Calado

Baby Som

Danilo Henrique

21/06 (domingo). 19h



Natanzinho Lima

Taty Girl

Lipe Lucena

Maurício Menezes

22/06 (segunda). 19h



Xand Avião

Brasas do Forró

Avine Vinny

Edu Lira

23/06 (véspera de São João). 19h



Wesley Safadão

Paula Matos

Cláudio Ney e Juliana

Deb Lima

Myllena Dantas

Tardes no Polo



23/05 (sábado). 16h

Tio do Acordeon

Ivan Gadelha

Joãozinho do Acordeon

Lucas Pereira

Bell do Forró

São João nos Distritos

Russinha. 23/05 (sábado). 19h



Luan Douglas

Cowboy Elétrico

Avencas. 24/05 (domingo). 15h

Sheldon

Pikape Turbinada

Uruçu-Mirim. 30/05 (sábado). 19h



Noara Marques

Maria Clara

São Severino. 06/06 (sábado). 19h



Santa Dose

Banda Dukara

Mandacaru. 14/06 (domingo). 19h

Sirano e Sirino

Mari & Rayane

João Lídio

Polo da Rua do Norte

31/05 (domingo). 14h



Patrícia Roberta

Lady Falcão

07/06 (domingo). 14h



Faby Mel

Banda Santroppê

Festa do Pão Doce Gigante. 06/06



Bairro Novo. 18h

Klever Lemos

Vitor Vaqueiro

Polo Cruzeiro

20/06 (sábado). 13h



Faringes da Paixão

Loirão

Jarbas Travassos

21/06 (domingo). 13h



Edy & Nathan

Silvana Salazar

Tony Melo

23/06 (véspera de São João). 13h



Assisão

Novinho da Paraíba

Renato Souza

Polo Arena Brasil



24/06 (quarta-feira). 13h

Alanzim Coreano

João Lucas e Pedrinho

Jogo do Brasil

Forró dos Namorados



12/06 (sexta-feira). 18h.

Av. Joaquim Didier.



Cortejo junino

Fagner Chagas

Capital do Sol

Santana

Polo Mercado Cultural

De 24/05 de 28/06, dezenas de atrações vão se revezar no palco do tradiconal espaço gastronômico gravataenses.

Atrações confirmadas:

Aldinho do Acordeon

Tuca Barros

Erisson Porto

Tavinho e Banda

Xique Xote

Renovação Nordestina

Rey Vaneirão

Forretrô

Pau no Xote

Jobson Alejandro

Robby

Rei do Cangaço

Serginho Gomes

Polo da Sanfona



Dias 13, 19, 20, 21, 22, 23 e 27 de junho

A partir das 18h.

Atrações confirmadas:

Geraldinho Lins

Cristina Amaral

Cydia Lima

Galeguinho de Gravatá

Claudia Lautterer

Forró Vumbora

Arnaldinho Neto

Benil

Ed Carlos

Don Tronxo

Camyla Mello

Marcos de Lima

Flor de Mel

Maciel Valente

Vaqueiro Paulo Sampaio

Especiais:



25/06. Noite Católica. 18h

Forró do Padre

Pedro Melo

26/06 – Noite Evangélica. 18h

SM1

Ministério Semear

Drilha na Serra



28/06 (domingo). 15h



Thulio Milionário

Nanara Belo