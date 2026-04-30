Ziane Martins recebe estrelas do brega em gravação aberta ao público no Cais da Alfândega

Gravação de audiovisual contará com Priscila Senna, Tayara Andrezza e Conde Só Brega; Ziane Martins celebra sucesso de 'Perdão Amor' em show no Recife Antigo

Ziane Martins, ex-vocalista da banda Sentimentos, vive grande fase em carreira solo (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (1º), a partir das 16h, o Recife Antigo será palco de um marco importante na carreira da cantora Ziane Martins. A artista grava, no Cais da Alfândega, o seu novo projeto audiovisual intitulado “Mundo da Ziane”. O evento, que tem acesso gratuito mediante ingressos retirados pela plataforma Bilheteria Digital, simboliza a consolidação da cantora como um dos nomes proeminentes do brega romântico no Nordeste.

A gravação contará com uma estrutura de peso e participações especiais de grandes expoentes do gênero, como Priscila Senna, Zaynara, Tayara Andrezza, Carina Lins e Conde Só Brega. O projeto reflete a nova fase de Ziane, que agora integra o casting da RME e busca reafirmar sua identidade artística em carreira solo.

Natural de Paulista (PE) e ex-vocalista da banda Sentimentos, Ziane Martins construiu uma trajetória ascendente pautada pela autenticidade. Com sucessos como “Perdão Amor”, que ultrapassa 4,5 milhões de execuções, e a participação no projeto feminino “Elas com Elas”, a cantora utiliza este novo audiovisual para estreitar ainda mais os laços com o público e ampliar a visibilidade feminina no cenário musical regional.