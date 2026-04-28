Belo apresenta turnê "Belo In Concert" no Recife nesta quinta-feira (30)

Show de Belo no Classic Hall reúne hits como "Perfume" e "Reinventar" em noite dedicada ao pagode romântico

Belo chega ao Recife com a turnê Belo In Concert (Foto: Divulgação)

Um dos grandes nomes da música brasileira, o cantor Belo desembarca no Recife nesta quinta-feira (30) para apresentar a turnê “Belo In Concert”. O show acontece no Classic Hall, a partir das 21h, em uma noite dedicada aos sucessos que marcaram gerações e consolidaram o cantor como um ícone do pagode romântico no país.

Dono de uma trajetória de mais de três décadas, Belo construiu uma carreira repleta de hits e segue arrastando multidões por onde passa. No repertório, o público pode esperar canções como “Perfume”, “Intriga da Oposição”, “Reinventar”, “Razão da Minha Vida” e “Derê”, músicas que atravessaram o tempo e continuam entre as mais queridas pelos fãs.

Além dos clássicos da própria carreira, o show também traz homenagens a artistas que influenciaram sua caminhada musical, como Fábio Jr., Djavan, José Augusto e Roupa Nova.

Com produção local da Festa Cheia produções, os ingressos custam a partir de R$ 120 e estão à venda no site e nos quiosques da Bilheteria Digital, além das lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna, Mix Mateus de Boa Viagem em Recife, e na loja do Camarote Exclusive no Shopping Difusora, em Caruaru. Mais informações estão disponíveis no Instagram @festacheia.

