Ex-vocalista da banda Sentimentos, Ziane Martins é o novo nome do brega romântico

A cantora Ziane Martins lança carreira solo após mais de cinco anos como vocalista da banda Sentimentos. (Francisco Silva/DP Foto)

Quando anunciou sua saída da banda Sentimentos em outubro do ano passado, a cantora pernambucana Ziane Martins chegou a se perguntar se ainda seguiria carreira musical, mas a paixão pelo brega falou mais alto e deixou as dúvidas de lado. Depois de concluir a turnê de despedida do grupo, em abril deste ano, ela se lança agora na carreira solo com o EP “Solo”, cujo primeiro single, intitulado “Mentiroso”, a apresenta como a mais nova promessa do brega romântico recifense.

“Não tem como parar, é o que eu amo fazer. Minha vida respira brega, tudo o que faço já é pensando no que eu posso fazer nesse projeto agora”, explica. Natural do município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, a cantora diz que o ritmo fez parte do seu cotidiano durante toda a vida e o início da carreira dentro do segmento “caiu como uma luva”, porque era parte da sua realidade.

Como reflexo dessa identificação, o sucesso que Ziane conquistou a partir de hits como “Onde estás”, que a Sentimentos lançou em 2020, já era um indicador do seu potencial solo. O mesmo caminho foi seguido por outras cantoras icônicas do gênero musical que cresceram ainda mais depois de saírem das bandas que as revelaram. São os casos de Michelle Melo, que estourou com músicas como “Baby Doll”, da banda Metade; Priscila Senna, que se destacou cantando “Novo Namorado”, da Musa do Calypso; e Raphaella Santos, famosa por músicas como “Só dá tu”, de A Favorita.

“Desde o início da Sentimentos, a gente sabia que tinha um tempo determinado. Foi passando o tempo, a gente alcançou vários palcos, até que chegou um momento onde a gente estava querendo fazer coisas diferentes, arriscar coisas novas. Decidimos juntos”, comentou Ziane, ao lembrar que Ellyson, seu parceiro na banda, também escolheu seguir na música, entretanto, com um projeto de samba.

Neste mês, a cantora subiu ao palco sozinha pela primeira vez e já tem a segunda apresentação marcada para este sábado (26), na Lounge Music PE. “Como comecei com a banda, ainda não tinha tido a experiência de cantar sozinha. Está sendo um desafio. Disse no Instagram que estava com ansiedade e medo, mas ao mesmo tempo estou com muita coragem e vontade de fazer dar certo”, adianta ela, atualmente com 25 anos.

BREGA POP

Descoberta pelo empresário da Sentimentos em 2019, quando publicava vídeos cantando no Instagram e Facebook, Ziane sempre teve afinidade não só com o brega, mas também com o universo da música pop. Entre suas principais referências está a cantora Rihanna, cuja carreira é marcada por diversas parcerias com rappers e DJs.

“O brega atual é uma mistura com o pop. A pegada e o ritmo são super pop. As versões já aconteciam há muito tempo, mas com a pegada de hoje em dia casou ainda mais”, observa. Além de propor versões, a cantora também se interessa por formatos usados no mainstream, como músicas em parceria com MCs. Em 2021 participou do DVD de MC Tocha e, somente neste ano, também gravou “Cenas de Filme”, com MC Thayk, e “Neste Mundo”, com MC Tubah.

“O brega funk e o brega romântico estão interligados, é uma vertente que surge da outra, e eu gosto de explorar todo o brega, mas sempre trazendo para o romantismo”, ressalta. A partir desse intercâmbio, a cantora desponta como uma representante do brega romântico que dialoga mais intensamente com as gerações mais novas.

A liberdade para escolher os percursos estéticos da carreira sozinha permite que Ziane direcione seus interesses para abordagens diferentes das da banda Sentimentos, mas sem deixar de ser o “brega clássico”. De acordo com a cantora, os temas femininos devem ganhar mais poder e ainda podem ser reforçados por parcerias com Priscila Senna, com quem planeja lançar single.

“Muitas músicas para mulheres e homens também, porque a gente canta amor, então é para todo mundo”, brinca ela. Sua proposta é prestigiar a trajetória que já traçou até agora e abrir caminho para ir ainda mais longe. “Quero tentar subir em palcos importantes levando a minha verdade, o meu brega. Acredito que sou capaz de conseguir e tenho muita fé”, conclui ela.