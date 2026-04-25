Nova temporada de 'The Pitt' consolida a série como uma das mais importantes da televisão atual

Disponível na HBO Max, segunda temporada da série The Pitt mostra que, em meio ao caos do pronto-socorro, médicos e pacientes compartilham da mesma urgência em pedir socorro

Robby (Noah Wyle) e Dra. Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi) entram em conflito durante o plantão (Foto: Warrick Page/HBO Max)

“The Pitt” (HBO Max) volta para sua segunda temporada ainda mais respaldada pelo título de drama médico mais autêntico da televisão. Criada e dirigida por R. Scott Gemmill e Noah Wyle, a produção investe em uma reconstrução detalhada do caos hospitalar, com destaque para a fidelidade dos procedimentos cirúrgicos, da caracterização dos pacientes e do manuseio dos utensílios médicos.

Além desse detalhamento técnico, que soa quase alienígena para quem não é da área, outro realismo encorpa a narrativa. O desgaste emocional se manifesta a partir da pressão constante sobre os médicos do hospital de Pittsburgh, que tentam manter o controle enquanto tudo ao redor desmorona — inclusive dentro deles.

Dez meses após os eventos do primeiro ano, a segunda temporada de “The Pitt” se passa em 4 de julho, feriado da Independência dos Estados Unidos, e explora as fragilidades dos personagens sob circunstâncias que desafiam suas convicções. Mesmo com a rotina ainda marcada pelo caos, o pronto-socorro apresenta uma nova configuração.

Santos (Isa Briones) e Whitaker (Gerran Howell) assumem mais responsabilidades como mentores dos novatos. Langdon (Patrick Ball) reaparece após a reabilitação em busca de retomar sua carreira. Já a principal mudança é a chegada da Dra. Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi), que assume o posto de Michael “Robby” Robinovitch (Noah Wyle), prestes a iniciar um período sabático de três meses.



Al-Hashimi e suas inovações se impõem como uma ameaça a Robby, que tem dificuldade em aceitar as mudanças e, sobretudo, a ideia de que elas seguirão sem sua supervisão. A isso se somam as angústias pessoais que cada profissional carrega para dentro do trabalho: Mel (Taylor Dearden), ao descobrir um novo lado da irmã; Samira (Supriya Ganesh), insegura em relação ao próprio futuro; e Langdon, tentando se redimir diante do mentor e amigo.

Com o plantão se aproximando do fim, a tensão se acumula de forma quase claustrofóbica, aprisionando Robby ao hospital, à medida que ele tenta colocar ordem nas pendências da equipe, revelando-se incapaz de resolver as próprias.



Esse viés humanista, que se sobrepõe ao profissional, diferencia The Pitt no universo das séries médicas e também de praticamente todas as outras produções atuais. O que se vê na tela pode ou não agradar ao público, afinal, são humanos tomando decisões humanas, sempre sujeitos ao erro, seja nos procedimentos ou nas relações pessoais. Por isso, não se trata de compreender o aspecto técnico de um caso grave de concussão, mas de observar como isso se desdobra para além da sala de cirurgia.



Sob a influência da vasta trajetória de Noah Wyle no gênero – veterano de 254 episódios em “Plantão Médico” – as atuações em The Pitt são outro pilar fundamental para a solidez da narrativa. Ame-os ou odeie-os, os personagens são construídos com camadas que os tornam indispensáveis. Isa Briones brilha ao dar o tom exato da petulância de Santos, enquanto Taylor Dearden é magistral em projetar a ansiedade de Mel de forma quase palpável para o espectador.

Ao abordar a crise de saúde mental entre profissionais, o colapso estrutural dos hospitais e barreiras sistêmicas como o custo dos tratamentos e a imigração, a série se desenvolve como uma crônica de uma sociedade fraturada, na qual o paciente é privado de sua dignidade e o médico é empurrado ao limite, mostrando que todos ali estão, de alguma forma, em busca de socorro.

