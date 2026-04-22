Espetáculo "Duo Frevo" apresenta nova roupagem para o ritmo pernambucano no Teatro do Parque

Espetáculo Duo Frevo, de César Michiles e Romero Medeiros, será apresentado nesta quinta (23), às 19h, no Teatro do Parque, com entrada gratuita e

César Michiles e Romero Medeiros apresentam o Duo Frevo no Teatro do Parque, (Foto: Divulgação)

O frevo ganha novos contornos no palco do Teatro do Parque com o espetáculo "Duo Frevo – Um diálogo entre Flauta e Piano", apresentado por César Michiles e o pianista Romero Medeiros. A apresentação acontece na próxima quinta-feira (23), às 19h, com entrada gratuita e retirada de ingressos na bilheteria a partir das 17h.

O concerto marca um momento especial de um projeto que vem sendo gestado entre pesquisas, sistematização de conteúdos e processos formativos, encontros inéditos e estúdio, para agora se revelar ao público em sua forma de espetáculo ao vivo. O projeto é incentivado pela Lei Rouanet, com patrocínio do Banco do Nordeste.

No palco, o frevo se apresenta sob uma perspectiva íntima, detalhada e ao mesmo tempo pulsante. Ao propor o diálogo entre flauta e piano, formação tradicional da música de câmara, César desloca o gênero de seu território mais conhecido, sem perder sua essência, e abre espaço para novas escutas e possibilidades. É um frevo que respira, que se expande, que convida o público a perceber suas nuances.

“O frevo é uma linguagem única, profundamente ligada ao Recife, mas que nasceu justamente do encontro entre diferentes influências. Minha própria entrada no frevo se dá por uma ousadia de minha parte, já que o frevo orquestrado, instrumental, não admitia flautas em sua execução. E eu compus, apresentei e estive à frente, como solista, de algumas orquestras com meus frevos, alguns deles premiados em festivais”, conta César.

“O que eu busco com esse projeto é continuar esse movimento natural de transformação. Trazer a flauta e o piano para esse universo é uma forma de ampliar as possibilidades do gênero, criar novas formações e inspirar outros músicos a também experimentarem. Acredito que isso fortalece o frevo como linguagem da música instrumental e ajuda a projetá-lo ainda mais, sem perder sua identidade”, afirma César Michiles.

Ao lado de César, Romero Medeiros traz ao palco uma atuação que equilibra sofisticação e versatilidade. Sua trajetória, que transita entre a cena pernambucana e produções diversas, sustenta a proposta do projeto de reposicionar o frevo em um formato camerístico, intimista e altamente refinado. A presença do improviso, elemento central do espetáculo, aproxima o frevo da estética do jazz, diálogo que se fortalece na experiência de Romero, que já dividiu palco com nomes como Chick Corea.

Esse encontro traduz, em cena, a ideia de um frevo em constante transformação: uma linguagem viva, aberta a novas formações e caminhos, sem perder sua força rítmica e identidade cultural.

O repertório, majoritariamente autoral, valoriza o improviso e a liberdade interpretativa, fazendo com que cada apresentação seja única. Além do diálogo entre os instrumentos, o espetáculo abre espaço para momentos individuais, evidenciando a assinatura musical de cada artista.

A apresentação no Teatro do Parque marca também a expansão de um trabalho que já vem conquistando o público. Em uma prévia recente, o Duo Frevo foi ovacionado durante sua participação no Recife Frevo Festival, quando estreou o projeto em formato de palco. Agora, o público terá a oportunidade de conferir o espetáculo completo, com toda a densidade artística e conceitual que o Duo Frevo propõe.

Um dos momentos mais simbólicos da noite será a participação especial de Jota Michiles, Patrimônio Vivo de Pernambuco e pai de César. Uma presença que une gerações e reafirma o frevo como tradição em movimento.

O projeto Duo Frevo também se desdobra em outras frentes que ampliam sua experiência artística. As músicas, já gravadas em estúdio no Recife, serão lançadas em breve nas plataformas digitais, reunindo César ao lado de André Mehmari, Guilherme Calado, Amaro Freitas e Romero Medeiros.

Além do álbum, o projeto dará origem a um produto audiovisual dirigido pelo cineasta Hélder Lopes, que reúne imagens captadas durante as gravações em estúdio e também no espetáculo no Teatro do Parque. O documentário propõe um mergulho no processo criativo do Duo Frevo, revelando não apenas a música, mas também os encontros, as trocas e as ideias que atravessam o projeto.

SERVIÇO

Show: Duo Frevo – César Michiles e Romero Medeiros

Participação especial: Jota Michiles

Quando: Quinta, 23 de abril

Local: Teatro do Parque (Recife)

Horário: 19h

Ingressos gratuitos, com retirada na bilheteria a partir das 17h