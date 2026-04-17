Pernambucano IVYSON aposta em fase mais introspectiva com seu novo single 'Fugaz'
Com o lançamento de "Fugaz", já disponível nas plataformas digitais, IVYSON aprofunda lirismo e consolida presença na cena musical brasileira
Publicado: 17/04/2026 às 17:00
IVYSON inicia nova fase artística com o lançamento de "Fugaz" (Foto: @kimbrlykoeche)
O cantor e compositor pernambucano IVYSON apresenta, nesta sexta-feira (17), o single “Fugaz”, já disponível nas plataformas digitais. Com produção de Duda Raupp, a faixa sinaliza uma virada mais introspectiva em sua trajetória, ao transformar uma experiência pessoal de perda em uma reflexão sobre o tempo, a ausência e o que permanece. Ouça e baixe aqui.
“Escrevi depois de um momento muito difícil. Me coloquei vulnerável, e acredito que isso cria uma conexão real com quem escuta. Todo mundo já perdeu algo ou alguém”, afirma o artista.
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Em oito anos de carreira, IVYSON vem consolidando seu nome na cena nacional com um pop de forte carga emocional, reunindo mais de 1,4 milhão de ouvintes no Spotify. No repertório, destacam-se canções como “Girassol”, “Conexão”, “Sina” e “Moldura”, além de lançamentos recentes como “Serena”, “Efêmera” e “Fica”.
O artista iniciou sua trajetória ainda na infância, mas passou a divulgar suas composições a partir de 2018. Desde então, lançou a mixtape “Poemas Para Quem Chora” (2019), o EP “Retalhos” (2020) e os álbuns “O Outro Lado do Rio” (2022) e “AFINCO” (2024), além de colaborações com nomes como Rashid, Joyce Alane, Mariana Nolasco e Baco Exu do Blues.