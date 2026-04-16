'O Agente Secreto' vence prêmios de Montagem, Som e Direção de Arte no Platino Xcaret

Categorias principais da premiação Platino Xcaret, considerada a mais importante do cinema ibero-americano, serão reveladas em cerimônia do no dia 9 de maio

Com longa de Kleber Mendonça Filho, Brasil é destaque na Principal premiação de cinema ibero-americano (Foto: Victor Jucá)

A premiação ibero-americana Platino Xcaret, em sua 13ª edição, divulgou seus vencedores, com "O Agente Secreto” reconhecido em três categorias: Melhor Montagem (Eduardo Serrano e Mateus Farias), Melhor Direção de Arte (Thales Junqueira) e Melhor Música Original (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves). O longa pernambucano de Kleber Mendonça Filho estava concorrendo em oito categorias no total.

"O Agente Secreto" foi visto por mais de 2,5 milhões de espectadores no Brasil e, atualmente, está disponível na Netflix. O longa, que fez história com quatro indicações ao Oscar e uma coleção de prêmios internacionais na última temporada, é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming.

As categorias principais dos Prêmios Platino só serão reveladas na cerimônia marcada para o dia 9 de maio, no Teatro Gran Tlachco do Parque Xcaret, no México. A premiação é considerada. A premiação é amplamente considerada a mais importante do cinema ibero-americano.