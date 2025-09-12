Ivyson leva novo álbum 'Afinco' ao Teatro Luiz Mendonça
Publicado: 12/09/2025 às 17:00
(Divulgação)
Neste sábado (13), o cantor e compositor pernambucano Ivyson se apresenta no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, a partir das 20h. O público poderá conferir ao vivo o repertório de seu novo álbum, 'Afinco', além de sucessos que marcaram sua carreira, como Girassol.
Com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, Ivyson vem se consolidando como uma das vozes mais promissoras da nova cena musical. Em 2022, lançou seu primeiro álbum, 'O Outro Lado do Rio' (selo Babel), produzido por Viktor Judah. Agora, em 'Afinco', o artista expande seu discurso amoroso, pós-amoroso e além-amoroso, em dez músicas próprias, incluindo parcerias com Dody (Fica) e Rayllane Gomes (Efêmera).
Natural do Recife, Ivyson iniciou sua relação com a música ainda na infância. Em 2018, abriu um canal no YouTube para compartilhar composições próprias e conquistou admiradores pela beleza de sua voz. No fim de 2019, lançou a mixtape Poemas Para Quem Chora, com três faixas, entre elas Girassol. Já em 2020, durante o isolamento social, apresentou o EP Retalhos, que une maracatu e indie rock a letras sentimentais.