Los Sebozos Postizos celebram o disco mais místico de Jorge Ben Jor no Teatro do Parque, no Recife

"A Tábua de Esmeralda", disco cultuado de Jorge Ben Jor, é homenageado pelos Los Sebozos Postizos em apresentação no Recfe

Los Sebosos Postizos é formado por Jorge Du Peixe, Dengue e Gustavo da Lua, integrantes da Nação Zumbi, além de Carlos Trilha, Vicente Machado, Pedro Baby e Lello Bezerra (Foto: André Almeida)

Poucos discos são tão místicos quanto "A Tábua de Esmeralda", um dos mais cultuados da carreira de Jorge Ben Jor com toda a sua carga de alquimia. E poucos grupos traduzem sua alma ao público como o pernambucano Los Sebosos Postizos, que homenageia o disco em questão nesta sexta-feira (17), às 20h, no Teatro do Parque, com ingressos esgotados.

Formado por Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo) e Gustavo da Lua (percussão) — todos integrantes da Nação Zumbi —, o projeto segue a missão de celebrar, há quase 30 anos, as obras do icônico músico carioca.

No show, os Los Sebosos preservam a estrutura harmônica do trabalho, realizando poucos ajustes para acomodar a voz de Du Peixe. “Como temos uma ligação direta com a Nação Zumbi, acaba sendo natural usarem a referência ao mangue. Mas não é bem isso. Nosso foco é prezar pela obra de Jorge Ben. A ideia não é transformar o disco em algo do mangue”, explica o vocalista, em entrevista ao Diario. A banda ainda conta com Carlos Trilha (teclados), Vicente Machado (bateria), Pedro Baby e Lello Bezerra (guitarras).

Nenhuma faixa de "A Tábua de Esmeralda" fica de fora, com destaque para "Hermes Trimegisto", "O Homem da Gravata Florida", "Os Alquimistas Estão Chegando", "O Namorado da Viúva", "Brother", "Zumbi", entre outras.

Jorge Du Peixe promete um show dançante, mesmo em um teatro — ambiente incomum para a Nação Zumbi, mas que os Los Sebosos Postizos vão encarar sem perder a energia. ”É um protocolo meio chato ter que estar sentado. Uma hora ou outra você se contagia e vai querer chacoalhar o esqueleto, é normal”, opina.

O grupo começou em 1998, de forma despretensiosa, para homenagear Jorge Ben na festa "Noite do Ben". Somente anos depois, os encontros se transformaram no disco de tributo “Los Sebosos Postizos Interpretam Jorge Ben Jor”, lançado em 2012.

De lá para cá, novos públicos foram conquistados por meio da Nação e devem comparecer em peso ao Teatro do Parque. "É incrível, porque a meninada vai ver o show e depois, com certeza, vai atrás da obra original”, celebra Du Peixe.

