Violência contra LGBTQIA+ é tema de série ‘Agrestes’, que estreia neste sábado (18) na TV PE

Série pernambucana 'Agrestes', idealizada e dirigida por Alice Gouveia, se passa em uma cidade fictícia do interior e explora processos de silenciamento e repressão contra pessoas dissidentes

(Divulgação)

A realização de oficinas de introdução ao audiovisual, desde 2006, levou a professora e cineasta pernambucana Alice Gouveia a várias periferias e cidades do interior. Conhecer as histórias dessas pessoas ao longo de tantos anos, sobretudo em uma época de crescente silenciamento diante de diferentes formas de violência de gênero, tornou-se o ponto de partida para a criação da série ‘Agrestes’, que estreia neste sábado (18), às 19h30, na TV PE, com uma temporada de oito episódios de 26 minutos.

O enredo, desenvolvido por Alice em parceria com Caleb Benjamin apresenta personagens como Joana (vivida por Martha Ferreira), João (Alírio Assunção), Jan (Allan Serafim), Honey (Ruby Nox), Marcela (Fernanda Reis), Cabral (Marco Salomão) e Mônica (Letícia Rocha). Todas têm suas tramas atravessadas por situações de preconceito e repressão. As diferentes formas de existir são refletidas ao longo dos episódios, combinando drama e humor e inspirando-se em casos reais de agressões cometidas contra a população LGBTQIA+.

Nos dois capítulos de abertura, Joana e João vivem em Agreste, fictícia cidade do interior de Pernambuco onde o maracatu rural prepara seus trajes cor-de-rosa para o carnaval. Em meio à forte presença da religião na vida pública da cidade, João assume sua identidade após passar por um processo de “cura gay”, enquanto Joana usa seu microfone para denunciar a violência contra mulheres e pessoas trans. Uma grande tragédia, no entanto, muda tudo.

“Enquanto conhecia as realidades do interior, especialmente da Zona da Mata, identifiquei o aumento do silenciamento de pessoas consideradas dissidentes. Os personagens foram todos construídos a partir das pessoas que conhecemos, e acho que a ficção é uma possibilidade simbólica poderosa de unir várias histórias em uma só”, ressalta Alice em entrevista ao Diario.

Apesar de ser ambientada no interior, 'Agrestes' foi filmada no Recife, com elenco majoritariamente pernambucano e representando distintas identidades de gênero. Locações da capital que remetem à ambientação interiorana foram usadas para a produção. Como a cidade da trama é ficcional, os realizadores tiveram liberdade para trabalhar com diferentes cenários, mas a maioria das cenas foi filmada em ambientes internos.

“Queremos provocar indignação e reconhecimento. Não estamos simplesmente denunciando violências, mas criando um espaço de reflexão sobre estruturas sociais que as sustentam”, destaca a criadora da série. “As políticas públicas e os apoios institucionais no audiovisual precisam olhar com cuidado para propostas como essas, que frequentemente se encontram em espaços marginalizados. Temos que ampliar esse discurso e garantir alcance para essas narrativas”, reforça.

