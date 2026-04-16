Recife sediará pela primeira vez encontro que reúne talentos do audiovisual brasileiro

Terceira e maior edição do Encontro Nacional da Rede Paradiso de Talentos vai acontecer no Recife, entre sexta (17) e sábado (18), reunindo profissionais do audiovisual brasileiro para acelerar carreiras

'A Sombra do Meu Pai', de Akinola Davies Jr, será o lançamento internacional exibido neste sábado (18), no Cinema São Luiz, com a presença do cineasta (Divulgação)

Nesta próxima sexta (17) e no sábado (18), o Recife vai sediar pela primeira vez o Encontro Nacional da Rede Paradiso de Talentos, evento que chega a sua terceira edição reunindo cerca de 220 profissionais do audiovisual brasileiro. A realização é do Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica do Instituto Olga?Rabinovich, que investe em formação profissional e geração de conhecimento com programas de bolsas e mentorias, além de cursos e pesquisas.

A programação principal começa na sexta-feira (17), no Cais do Sertão, com a abertura institucional conduzida por representantes do Projeto Paradiso, entre eles sua fundadora, Olga Rabinovich, e integrantes do Conselho Consultivo. O evento inclui ainda exibições especiais no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Derby) e no Cinema São Luiz.

Cineastas, produtores, roteiristas e distribuidores, além de convidados locais e da participação de um cineasta internacional, compõem a programação. As duas edições anteriores ocorreram respectivamente em São Paulo e em Salvador, reunindo 104 e 140 participantes.

Entre as presenças confirmadas estão: Marcelo Gomes, de 'Cinema, Aspirinas e Urubus' e integrante do Conselho Consultivo do Projeto Paradiso; o diretor Kleber Mendonça Filho e a produtora Emilie Lesclaux, recentemente indicados ao Oscar por 'O Agente Secreto'; Tiago Melo, diretor de 'Yellow Cake', selecionado no Festival de Roterdã; e o roteirista e diretor britânico-nigeriano Akinola Davies Jr., diretor do filme 'A Sombra do Meu Pai', vencedor do prêmio de Melhor Estreia Britânica no BAFTA deste ano como convidado internacional.

“A escolha pelo Recife não é casual”, afirma Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso. “A cidade se consolidou como um dos principais pólos criativos do audiovisual brasileiro, com uma produção que se destaca pela excelência e pelo reconhecimento internacional, com nomes como Marcelo Gomes, Kleber Mendonça Filho, Cláudio Assis, Hilton Lacerda e Gabriel Mascaro".

A diretora prossegue: "Realizar o Encontro na cidade é, ao mesmo tempo, reconhecer essa força e usá-la para criar um ambiente fértil para trocas qualificadas, ampliando conexões entre cineastas de todo o país e contribuindo para o fortalecimento do setor como um todo”.

PRESENÇA INTERNACIONAL DE PESO

Como parte de sua turnê de estreia no Brasil, que inclui passagens por Salvador e São Paulo, a exibição do filme 'A Sombra do Meu Pai' ocorre no sábado, 18 de abril, às 18h, no Cinema São Luiz, seguida de uma sessão de perguntas e respostas com o público. Os ingressos começam a ser vendidos na quarta-feira (15), pelo site www.ticketsimples.com.

Primeiro longa-metragem de Akinola, que divide o roteiro com o irmão, Wale Davies, a narrativa se desenrola ao longo de um único dia em Lagos, durante a crise eleitoral de 1993, acompanhando dois irmãos que viajam à capital nigeriana ao lado do pai, de quem são distantes.

Pelo trabalho, os irmãos Davies receberam o prêmio de Artista Revelação no BAFTA, principal premiação do cinema britânico. O filme também obteve menção honrosa do júri da Caméra d’Or no Festival de Cannes, além de conquistar o Prêmio da Crítica de Melhor Filme Internacional e o Prêmio BRADA de Melhor Direção de Arte na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.