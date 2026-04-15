BBB 26: enquete indica como está a votação do Big Brother Brasil e quem sai amanhã (16)
Após vencer a última Prova do Líder, Leandro Boneco indicou Jordana, que puxou Juliano no contragolpe; Ana Paula completa o Paredão após desempate
Publicado: 15/04/2026 às 08:19
Ana Paula, Jordana e Juliano entrentam-se no penúltimo paredão do BBB 26 (Globo/ Manoella Mello)
A uma semana da grande final do Big Brother Brasil, um novo Paredão foi formado logo após a eliminação de Gabriela, na noite de terça-feira (14). A próxima saída do BBB 26 acontece já nesta quinta-feira (16).
Na disputa pela permanência na casa estão Ana Paula, Jordana e Juliano, e quem receber o maior número de votos do público será eliminado do programa.
Como foi formado o Paredão?
Após a eliminação de Gabi, os participantes enfrentaram a última Prova do Líder do BBB 26. Leandro Boneco conquistou uma vitória inédita e, como novo líder, indicou sua adversária Jordana diretamente ao Paredão.
Na votação da casa, o trio “Eternos” — formado por Ana Paula, Juliano e Milena — decidiu dividir os votos entre si por falta de alternativas, já que Boneco estava imune e Jordana já estava emparedada. Com isso, coube à própria Jordana o voto de desempate, que acabou colocando Ana Paula no Paredão, com dois votos.
Por ter sido indicada pelo líder, Jordana teve direito ao contragolpe e escolheu Juliano para completar a berlinda, definindo assim o trio que disputa a permanência na casa.
Enquete
A parcial da enquete do UOL, atualizada às 8h desta quarta-feira (15), indica a possível eliminação de Jordana. A sister lidera com mais de 50% das intenções de voto, seguida por Juliano, enquanto Ana Paula aparece com baixa rejeição.
Confira as porcentagens exatas:
1. Jordana - 53,65%
2. Juliano - 38,50%
3. Ana Paula- 7, 85%
Como votar no Gshow?
O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.