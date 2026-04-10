Dentro da casa, as participantes seguem articulando os próximos passos do jogo em conjunto

Ana Paula x Milena? Como começou a briga entre torcidas das aliadas do BBB 26 (Divulgação/TV Globo)

A dinâmica do Sincerão da última segunda-feira, 6, no Big Brother Brasil 26 continua reverberando. A mudança de pódio de Milena, que tirou Ana Paula Renault do segundo lugar para colocar Samira (eliminada na terça, 7), gerou um desentendimento entre torcidas, que pode abalar a tríade dos eternos na reta final do programa.

Após a formação dos novos pódios, parte da torcida de Ana Paula entendeu que Milena estava deixando de lado a amizade entre as duas e redefinindo suas prioridades. Em conversa com Samira durante aquela madrugada, a recreadora infantil disse que sentia Ana mais próxima de Juliano e, por isso, preferiu colocar a atendente no top 2. Mile Moreira, gêmea de Milena, chegou a justificar no X que a irmã é bastante ciumenta.

Se a torcida de Ana viu a troca de pódio de Milena como um ato de “falsidade”, a torcida de Milena reagiu acusando os fãs da jornalista de tentarem enfraquecer a pipoca.

Torcidas se desentendem

A reportagem monitorou o X ao longo dos últimos dias e observou uma série de publicações instigando uma rivalidade entre as duas torcidas. As conterrâneas jogaram juntas desde o início do BBB 26 e, agora, a torcida de Ana ameaça não proteger Milena caso esta caia no Paredão.

Algumas das publicações com maior alcance, no entanto, vêm de um mesmo grupo de quatro ou cinco perfis, identificados por outros fãs do programa como sendo possivelmente de “torcidas infiltradas”. Algumas das páginas chegaram a citar supostos diálogos que teriam ocorrido dentro da casa, sem vídeo ou comprovação, que poderiam colocar em xeque a aliança entre Milena e Ana.

Outra vertente acusa a torcida de Milena de articular votos contra Ana. Muitos temem que o ruído gerado pela instabilidade possa afetar as chances de Milena chegar à final.

Dentro da casa, Milena, Ana Paula e Juliano seguem articulando os próximos passos do jogo em conjunto. Nesta madrugada, as sisters pensaram nas possibilidades de indicação ao castigo do Monstro caso consigam o Anjo. Milena diz que colocaria Jordana, e Ana Paula lembra que Marciele nunca cumpriu o castigo.