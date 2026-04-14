BBB 26: Quem será o eliminado de hoje (14)?

DIsputa entre os participantes Ana Paula, Juliano e Gabi parece já estar decidida

Disputa entre os participantes Ana Paula, Gabi e Juliano parece já estar decidida (Divulgação)

A eliminação do novo paredão do Big Brother Brasil 26 acontece na noite desta terça-feira (14), quando o público decide quem deixa a casa. Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss estão na berlinda e seguem na disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Como o Paredão foi formado?

Ana Paula foi indicada diretamente pela Líder da semana, Jordana. Ao justificar sua escolha, a sister afirmou que seguiu a coerência do seu jogo: “Vou indicar uma pessoa que é uma adversária e que acho muito forte. Tenho respeito, mas desde o início do jogo discordei de diversas atitudes.”

Gabriela foi a mais votada pela casa, recebendo quatro votos no Confessionário.

Ainda durante a tarde, Jordana foi beneficiada pela dinâmica “Sonho de Poder”, ao escolher o item premiado que lhe deu direito a mais uma indicação ao Paredão. Ela optou por Juliano, justificando a decisão como uma forma de equilibrar a disputa: “Ele já me indicou direto [ao Paredão]. Vai ser interessante ver um Paredão com um Camarote, um Veterano e uma Pipoca.”

Na reta final do programa, a semana não contou com Prova do Anjo nem com a tradicional Prova Bate e Volta, levando os três indicados diretamente à berlinda.



Enquete

De acordo com a parcial mais recente da enquete do UOL, Gabriela segue à frente na rejeição, mas, agora, abaixo dos 50%:

Gabriela – 48,38%

Juliano Floss – 32,24%

Ana Paula Renault – 19,38%

Como votar no Gshow

O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.