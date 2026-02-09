Quem sai no Paredão? Enquete do BBB 26 revela próximo eliminado

A votação para o Paredão dessa semana do BBB26 já começou; enquete mostra quem deve deixar o programa

Sarah Andrade, Sol Vega e Babu Santana estão no Paredão dessa semana no BBB26 (Fotos: Manoella Mello/Globo)

A votação para o Paredão dessa semana do Big Brother Brasil 2026 já começou. Entre Babu Santana, Sarah Trindade e Sol Vega, o público deverá escolher quem será eliminado do programa. A decisão será revelada na edição ao vivo desta terça-feira (10).

Como foi formado o Paredão

A pipoca Samira foi a primeira no Paredão desta semana, por decisão de Juliano Floss e Sol Vega durante a dinâmica do Duelo de Risco. Ela livrou da berlinda ao vencer a prova Bate e Volta.

Babu foi indicado pelo líder da semana, Jonas Sulzbach. Sarah Andrade foi escolhida por Babu no Contragolpe. Sol Vega foi a terceira veterana indicada pelos votos da casa.

Enquete

A enquete do UOL revela a possível eliminação de uma sister.

Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 09h30 do horário de Brasília.

1. Sarah Andrade - 55,03%

2. Babu Santana - 41,57%

3. Sol Vega - 3,4%

Saiba como votar no Gshow

O sistema misto de votação está de volta no BBB 26, permitindo ao público votar de duas formas, através do "Voto Único" e do "Voto da Torcida". Para participar, é necessário criar uma conta gratuita com CPF, Facebook ou Google, confirmar o cadastro por e-mail e validar o telefone com um código enviado por SMS ou WhatsApp.