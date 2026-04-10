Musical infantil "Bonezinho Vermelho" estreia no Teatro Barreto Júnior

Montagem dirigida por Ruy Aguiar aposta em humor e musicalidade para recriar universo da floresta (Foto: Divulgação)

Este final de semana o musical infantil "Bonezinho Vermelho" chega ao Recife, no Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina. As apresentações acontecem no sábado (11), às 16h, e no domingo (12), às 10h, marcando o início de uma curta temporada, com desdobramentos previstos para outros espaços ainda a serem divulgados.

Disponíveis neste link, os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) na venda antecipada, além da opção social por R$ 35 com a doação de 1 kg de alimento, enquanto, nos dias das sessões, os valores passam a R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia) e R$ 40 na modalidade social.

Com texto e direção de Ruy Aguiar, o espetáculo parte de uma releitura livre do conto de Charles Perrault, apostando no humor e na musicalidade para conduzir a narrativa. A encenação recria o universo da floresta em chave lúdica, explorando elementos sensoriais e afetivos que dialogam diretamente com o público infantil.

Um dos destaques da montagem está no revezamento da protagonista. A personagem será interpretada por Thayana Lira na sessão de sábado e por Lorena Ramos no domingo. Ambas as apresentações contam com tradução em Libras.

Na trama, a jovem Bonezinho Vermelho sai de casa para visitar a avó e encontra, pelo caminho, figuras como Dona Árvore e outros animais da floresta, todos conectados por um mesmo sonho. O percurso, no entanto, é atravessado por um antagonista que recorre a disfarces para interferir na jornada da protagonista, conduzindo a história por diferentes situações.

Serviço

Bonezinho Vermelho

Quando: sábado (11), às 16h, e domingo (12), às 10h

Onde: Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina

Ingressos:

Antecipados (Sympla): R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Social: R$ 35 + 1 kg de alimento

Bilheteria (dias das apresentações): R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia)

Social: R$ 40 + 1 kg de alimento

Acessibilidade: sessões com tradução em Libras