Espetáculo ‘Comediano’ volta aos palcos com sessões no Recife e em Jaboatão

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O espetáculo de humor “Comediano – A Comédia do Cotidiano” retorna aos palcos com duas únicas apresentações na Região Metropolitana. A peça será encenada no dia 21 de março, às 20h, no Teatro Barreto Júnior, no Recife, e no dia 22, às 18h30, no Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão.

O elenco reúne nomes do humor nacional que interpretam mais de 20 personagens inspirados em situações do dia a dia. Entre os destaques está o pernambucano Flávio Andradde, um dos nomes do stand-up comedy no Brasil, além de Filipe Enndrio, Múcio Eduardo e Toninho Miranda.

A montagem aborda episódios comuns da rotina, como o uso excessivo das redes sociais, o transporte público lotado e os desafios enfrentados por profissionais em diferentes áreas. Com apoio de projeções de vídeo, trilha sonora e efeitos de luz, o espetáculo cria cenários que aproximam o público das histórias e reforçam o tom leve e bem-humorado da peça.