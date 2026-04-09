Festival de Cannes divulga seleção oficial, desta vez sem Brasil na competição pela Palma de Ouro

Sem filmes brasileiros nas mostras principais, 79º Festival de Cannes divulgou hoje a competição oficial pela Palma de Ouro;

O delegado geral do Festival de Cannes, Thierry Fremaux, e a presidente do evento, Iris Knobloch na manhã do anúncio, nesta quinta (9) (Foto: Julien de Rosa/AFP)

Após dois anos seguidos com produções brasileiras participando da competição pela Palma de Ouro do Festival de Cannes (o cearense “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, em 2024, e o pernambucano “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, em 2025), a 79ª edição de um dos maiores eventos do cinema mundial, que ocorre na Riviera Francesa entre os dias 12 e 23 de maio, divulgou, na manhã desta quinta-feira (9), sua seleção oficial, que não conta com nenhuma produção sul-americana. O Dario estará presente durante todo o período do festival pelo segundo ano consecutivo.

Entre os longas selecionados para a mostra competitiva estão “Natal Amargo”, do espanhol Pedro Almodóvar; “All of a Sudden”, do japonês Ryusuke Hamaguchi (de “Drive My Car”); e “Parallel Tales”, do iraniano Asghar Farhadi (de “A Separação”). A competição terá também o drama “The Man I Love”, do diretor norte-americano Ira Sachs, protagonizado por Rami Malek, vencedor do Oscar por “Bohemian Rhapsody”. “The Beloved”, com Javier Bardem e direção do espanhol Rodrigo Sorogoyen, também está entre os mais aguardados da lista principal.

Apesar de ter ficado de fora da disputa mais prestigiada do evento, o Brasil aparece na mostra Un Certain Regard (“Um Certo Olhar”), dedicada a nomes promissores, com a coprodução do filme “Elefantes na Névoa”, do diretor nepalês Abinash Bikram Shah.

O presidente do júri deste ano será o cineasta sul-coreano Park Chan-wook (“Oldboy” e “A Única Saída”). No ano passado, a função ficou com a atriz francesa Juliette Binoche, que, juntamente com o corpo de jurados, premiou “O Agente Secreto” em duas categorias: Melhor Direção e Melhor Ator (Wagner Moura).

Entre as atrações confirmadas para sessões fora de competição, haverá a estreia de John Travolta na direção com o filme “Propeller One-Way Night Coach”, produção da Apple baseada no livro homônimo escrito pelo próprio ator em 1997. Outro lançamento antecipado é o novo filme do diretor Nicolas Winding Refn (de “Drive”), “Her Private Hell”, que será exibido em première especial.

Confira a lista completa da competição oficial do Festival de Cannes 2026:

“Natal Amargo”, de Pedro Almodóvar

“Minotaur”, de Andrey Zvyagintsev

“The Beloved”, de Rodrigo Sorogoyen

“The Man I Love”, de Ira Sachs

“Fatherland”, de Pawe Pawlikowski

“Moulin”, de László Nemes

“Histoire de la nuit”, de Léa Mysius

“Fjord”, de Cristian Mungiu

“Notre Salut”, de Emmanuel Marre

“Gentle Monster”, de Marie Kreutzer

“Nagi Notes”, de Koji Fukada

“Hope”, de Na Hong-jin

“Sheep in the Box”, de Hirokazu Kore-eda

“Garance”, de Jeanne Herry

“The Unknown”, de Arthur Harari

“All of a Sudden”, de Ryusuke Hamaguchi

“The Dreamed Adventure”, de Valeska Grisebach

“Coward”, de Lukas Dhont

“La Bola Negra”, de Javier Ambrossi e Javier Calvo

“A Woman’s Life”, de Charline Bourgeois-Taquet

“Parallel Tales”, de Asghar Farhadi