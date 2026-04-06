Anitta anuncia lançamento de 'Choka Choka', em parceria com Shakira, para esta semana

"Choka Choka" marca a parceria entre Anitta e Shakira e é parte do oitavo disco da brasileira, "EQUILIBRIVUM", com lançamento para 16 de abril.

"EQUILIBRIVUM" é o oitavo disco da carreira de Anitta e tem lançamento previsto para 16 de abril. (Reprodução/Redes Sociais)

Confirmada como convidada musical no Saturday Night Live no próximo dia 11, Anitta anunciou mais um passo em sua carreira internacional. A cantora carioca revelou nesta segunda-feira, 6, "Choka Choka", música em parceria com Shakira que será lançada nesta quinta-feira, às 21h.

"Choka Choka" servirá como o novo single de "EQUILIBRIVM", oitavo disco de estúdio de Anitta que será lançado em 16 de abril.

"É uma música potente, dançante e poderosa, que eu amo. Ter a Shakira cantando comigo torna tudo ainda mais icônico e especial", afirmou a cantora em comunicado à imprensa.

Além de Shakira, as faixas de "EQUILIBRIVM" contarão também com participações de Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints.

Antes de "EQUILIBRIVM", Anitta lançou, em 2025, Ensaios de Anitta, que, por sua vez, trouxe a cantora ao lado de nomes como Marina Sena, Pabllo Vittar, Pocah, Ivete Sangalo e mais.

