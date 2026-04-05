Sindicato dos roteiristas e estúdios de Hollywood chegam a acordo provisório de quatro anos

Acordo provisório encerra semanas de negociação entre roteiristas e estúdios (Chris Pizzello / AP))

O sindicato dos roteiristas e os estúdios de Hollywood alcançaram um surpreendente acordo provisório de quatro anos após cerca de três semanas de negociação.

O Writers Guild of America West informou no X que seu comitê de negociação aprovou por unanimidade um acordo provisório com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os estúdios. A aliança confirmou o acordo em um comunicado separado em seu site no sábado, 4.

“Esperamos construir a partir deste progresso à medida que continuamos trabalhando em direção a acordos que apoiem a estabilidade da indústria a longo prazo”, dizia o comunicado da aliança.