Instalação inédita de Rodrigo Braga ocupa o Shopping Recife a partir desta segunda (6)

A instalação inédita "VIDAVIVA", de Rodrigo Braga, é parte da programação do Abril Cultural, projeto do Shopping Recife que começa nesta segunda-feira (6) e, ao longo do mês, ainda contará com a feira "Solos Foto" e lançamento de prêmio de fotografia.

Rodrigo Braga apresenta a exposição "VIDAVIVA", no Shopping Center Recife. (Marcela Marer/Divulgação)

A exposição inédita “VIDAVIVA”, do renomado artista Rodrigo Braga, é a grande estrela da terceira edição do projeto Abril Cultural, cuja programação começa nesta segunda-feira (6), no Shopping Recife. Radicado em Paris e com sólida carreira internacional, Braga ocupa os vãos e corredores do centro comercial com obras suspensas em tecido de algodão, unindo fotografias e frases que provocam o olhar do público. Sob a curadoria de Gabriela Davies, a instalação utiliza elementos como pedras e ovos para refletir sobre a origem, o fim e a responsabilidade coletiva com o meio ambiente.



As imagens que compõem a mostra integram a série "Ponto Zero", uma pesquisa de longo fôlego do artista que transita entre a performance e a construção de cenários naturais. Ao espalhar essas obras pelo cotidiano no shopping, o projeto busca democratizar o acesso à arte contemporânea e transformar o espaço de circulação em um ambiente de profunda reflexão. De acordo com a administração do local, a iniciativa reforça o compromisso do empreendimento em conectar a produção artística brasileira ao dia a dia da cidade.



Feira



Além da instalação de Rodrigo Braga, a programação conta com a feira Solos Foto ART.PE/SR, que acontece entre 22 e 26 de abril no Terraço de Eventos. O projeto, fruto de uma parceria estratégica, reúne doze galerias — incluindo convidadas de Fortaleza e do Rio de Janeiro — com foco exclusivo na produção fotográfica. O evento busca transformar o shopping em um polo de mercado e difusão cultural, permitindo que visitantes conheçam de perto o trabalho de fotógrafos consagrados e novos talentos.



A vertente educativa da feira é composta por mesas de debate e lançamentos de livros com nomes de peso, como o próprio Rodrigo, Christine Barthe, do Musée du Quai Branly em Paris, e o colecionador Silvio Frota. Os encontros vão abordar temas essenciais como processos autorais, edição e preservação da imagem, oferecendo um espaço de formação para pesquisadores e entusiastas. A curadoria desta edição conta com o reforço de Marcella Marer, especialista em fotografia brasileira com ampla trajetória nacional e internacional.



Durante a feira, Marcella também ficará à frente do selo Olhar Shopping Recife, uma iniciativa inédita inspirada em grandes eventos globais de arte. O selo funcionará como uma chancela curatorial, selecionando obras específicas dentro da exposição para destacar perspectivas especializadas. Essa estratégia visa não apenas valorizar a qualidade técnica dos trabalhos expostos, mas também orientar o público e colecionadores sobre as tendências mais relevantes da fotografia contemporânea apresentada no evento.



Prêmio



Incentivando o futuro da arte local, o Abril Cultural marca ainda o lançamento do Prêmio de Fotografia Shopping Recife, voltado para artistas independentes. O edital, que terá detalhes divulgados em breve, pretende dar visibilidade a novos nomes da cena fotográfica, estimulando a experimentação estética. É uma ação que expande o impacto do evento para além das datas da mostra, buscando criar oportunidades de inserção no mercado de trabalho para os novos talentos selecionados. Os vencedores do prêmio terão seus trabalhos exibidos em uma exposição coletiva durante a ART.PE 2026, que acontecerá no mês de outubro.