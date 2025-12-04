Com participação de Priscila Senna, novo EP de Anitta traz funk com sotaques do Norte e Nordeste

Anitta lança novo EP do projeto de carnaval "Ensaios da Anitta" (Lude Richele)

Com ingressos esgotados em várias cidades, incluindo o Recife, a turnê “Ensaios da Anitta” já virou tradição na programação de pré-carnaval dos fãs da cantora carioca. Para aquecer o público que aguarda ansiosamente o início dos shows no dia 10 de janeiro, a artista lançou seis músicas inéditas para o disco homônimo do projeto, que foram disponibilizadas nas plataformas de streaming às 21h desta quinta-feira (4), destacando, sobretudo, batidas e vozes do Norte e Nordeste.

As novas faixas se somam às outras doze lançadas em dezembro do ano passado. Desta vez, as canções combinam diferentes variantes do funk com culturas musicais periféricas de várias partes do Brasil. Pernambuco, por sua vez, pode se sentir especialmente representado na faixa “Cheio de Vontade”, que conta com a participação da cantora Priscila Senna, trazendo elementos do brega recifense associados à batida minimalista consolidada pela cena de funk de Belo Horizonte.

Já o piseiro ganha espaço em duas faixas. A primeira delas é “Gostosin”, que tem participação do cearense Felipe Amorim e do HITMAKER, e a segunda é “Sede de Você”, com participação do também cearense Nattan e do paraibano Matheus Alves. Em ambas as canções, o piseiro surge na proposta de paredão, que potencializa seu viés dançante e o coloca em diálogo com levadas de brega funk e rave funk.

O rave funk, mais comum nas regiões sul e sudeste do país, ainda reaparece em "Fala quem é", que tem participação da mineira Marina Sena e da maranhense Pabllo Vittar. A princípio, a faixa também contaria com a voz da cantora Melody, mas ela foi excluída da faixa depois de ter divulgado, sem autorização, um trecho da música durante sua participação no programa "De Frente com Blogueirinha", há duas semanas.

Outras faixas já haviam sido adiantadas para o público em alguns eventos, como é o caso do tecnomelody "Só pra tu”, que tem a colaboração da paraense Viviane Batidão, conhecida como a "Rainha do Tecnomelody”. A faixa já havia sido revelada durante o show de Anitta para o primeiro Global Citizen Festival da América Latina: Amazônia, que aconteceu em novembro deste ano.

Entre tantas vozes de diferentes partes do Brasil, as cantoras cariocas Pocah e Lexa participam da música “Brincadeira Gostosa” para trazer o funk raiz do Rio de Janeiro, ressaltando a sonoridade do tamborzão.

A faixa completa o combo de músicas que tem forte potencial de grudar na cabeça dos ouvintes. Além disso, a escolha criteriosa dos colaboradores, todos conhecidos pelo grande público em suas respectivas regiões e pela capacidade de furar bolhas pelo Brasil afora, torna cada música um possível hit. Caberá a cada fã descobrir qual será a próxima "Sei que tu me odeia", que foi um dos lançamentos da última edição do “Ensaios da Anitta", que tornou um dos maiores sucesso do carnaval passado.

