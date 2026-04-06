° / °
Viver
TV

Diario de Pernambuco aparece em pergunta do 'Quem Quer Ser Um Milionário', no Domingão com Huck

Nesse domingo (5), segmento sobre imprensa reuniu jornais tradicionais do Brasil

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/04/2026 às 08:33

Seguir no Google News Seguir

Diario de Pernambuco aparece em pergunta do 'Quem Quer Ser Um Milionário', no Domingão com Huck./Reprodução/TV Globo

Diario de Pernambuco aparece em pergunta do 'Quem Quer Ser Um Milionário', no Domingão com Huck. (Reprodução/TV Globo)

O Diario de Pernambuco foi citado em uma das perguntas do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, exibido neste domingo (5), no Domingão com Huck, da TV Globo. A questão testava o conhecimento do participante sobre a história da imprensa brasileira e trazia como alternativas quatro jornais tradicionais do país.

Durante o programa, o mineiro Luís Fernando Roquette, diretor de uma empresa de energia solar e morador de Belo Horizonte, se deparou com a seguinte pergunta: “Qual foi o primeiro jornal do Brasil?”. Entre as opções estavam Diario de Pernambuco, Correio Braziliense, Gazeta do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio.

A resposta correta era a Gazeta do Rio de Janeiro, fundada em 1808. O periódico foi o primeiro jornal impresso no país, criado pela Impressão Régia durante o período em que a corte de dom João VI estava instalada no Brasil, com a função de divulgar atos oficiais e notícias da Europa. A publicação deixou de circular em 1822, dando lugar a outras publicações oficiais após a Independência.

Já o Diario de Pernambuco foi fundado em 1825, no Recife, pelo tipógrafo Antonino José de Miranda Falcão. Inicialmente voltado à publicação de anúncios e avisos, o jornal se consolidou ao longo do tempo como um dos maiores veículos de comunicação do país.

Apesar de não ser o mais antigo em termos de fundação, o Diario de Pernambuco detém outro título: é o jornal em circulação contínua mais antigo da América Latina.

Veja também:

imprensa , Luciano Huck , Pernambuco , Televisão , TV Globo
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP