Diario de Pernambuco aparece em pergunta do 'Quem Quer Ser Um Milionário', no Domingão com Huck
Nesse domingo (5), segmento sobre imprensa reuniu jornais tradicionais do Brasil
Publicado: 06/04/2026 às 08:33
Diario de Pernambuco aparece em pergunta do 'Quem Quer Ser Um Milionário', no Domingão com Huck. (Reprodução/TV Globo)
O Diario de Pernambuco foi citado em uma das perguntas do quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, exibido neste domingo (5), no Domingão com Huck, da TV Globo. A questão testava o conhecimento do participante sobre a história da imprensa brasileira e trazia como alternativas quatro jornais tradicionais do país.
Durante o programa, o mineiro Luís Fernando Roquette, diretor de uma empresa de energia solar e morador de Belo Horizonte, se deparou com a seguinte pergunta: “Qual foi o primeiro jornal do Brasil?”. Entre as opções estavam Diario de Pernambuco, Correio Braziliense, Gazeta do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio.
A resposta correta era a Gazeta do Rio de Janeiro, fundada em 1808. O periódico foi o primeiro jornal impresso no país, criado pela Impressão Régia durante o período em que a corte de dom João VI estava instalada no Brasil, com a função de divulgar atos oficiais e notícias da Europa. A publicação deixou de circular em 1822, dando lugar a outras publicações oficiais após a Independência.
Já o Diario de Pernambuco foi fundado em 1825, no Recife, pelo tipógrafo Antonino José de Miranda Falcão. Inicialmente voltado à publicação de anúncios e avisos, o jornal se consolidou ao longo do tempo como um dos maiores veículos de comunicação do país.
Apesar de não ser o mais antigo em termos de fundação, o Diario de Pernambuco detém outro título: é o jornal em circulação contínua mais antigo da América Latina.
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