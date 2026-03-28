Taxista é assassinado em estacionamento de supermercado em Abreu e Lima

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o taxista Arlindo José do Nascimento foi executado na última quinta-feira (26); suspeito segue foragido

Momento da execução do taxista André José do Nascimento em supermercado (Foto: Reprodução/Instagram)

O taxista Arlindo José do Nascimento, de 66 anos, foi morto a tiros na quinta-feira (26) dentro do estacionamento do Novo Atacarejo, em Abreu e Lima, no Grande Recife. Imagens de câmeras de segurança mostram o autor chegando a pé, disparando contra a vítima e fugindo em direção à BR-101. O suspeito ainda não foi identificado e segue foragido.

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Equipe de Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, registrou a ocorrência como homicídio consumado. De acordo com a corporação, um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.

A reportagem entrou em contato com o Novo Atacarejo, mas não houve retorno. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.