Praça do Arsenal é palco para o Festival de Jazz do Recife neste final de semana
O Festival de Jazz do Recife 2026 é parte da programação comemorativa dos 489 anos da cidade e vai contar com atrações nacionais e internacionais, além de ações de gastronomia e artesanato
Publicado: 28/03/2026 às 10:56
Maestro Spok se apresenta no festival neste sábado (28), no show do Grande Encontro de Mestres de Frevo. (Divulgação)
Parte da programação comemorativa dos 489 anos da capital pernambucana, completos no último dia 12 de março, o Festival de Jazz do Recife chega à Praça do Arsenal da Marinha, no Bairro do Recife, com programação multicultural que se estende por todo o final de semana. Aberto ao público, o evento conta com shows gratuitos de diversos nomes nacionais e internacionais, além da ação Feira Maré Cultural, que reunirá operações de gastronomia e artesanato na Rua do Bom Jesus.
O Maracatu Nação Erê, o Maracatu Leão Coroado de Araçoiaba e o bloco lírico O Bonde vão abrir o palco neste sábado, a partir das 15h. A programação musical segue a partir das 17h e tem como um dos principais destaques o show de Ana Cañas e Derico, que farão uma apresentação especial em homenagem a Billie Holiday. Outra atração aguardada é a cantora Claudette King, filha de B.B. King, que se apresentará ao lado de Bruno Marques e deve representar o legado do pai com um repertório de blues, soul e R&B.
O primeiro dia ainda contará com o Grande Encontro dos Mestres de Jazz e Frevo, reunindo nomes como Léo Gandelman, Marcelo Martins, Joabe Reis, Maestro Spok, Maestro Edson Rodrigues, Maestro Ademir Araújo e Luciano Magno. A proposta é proporcionar uma programação que diologa com diferentes estilos musicais, indo desde a música erudita à cultura popular.
Já no domingo, o evento começa às 16h com show do Trio Corrente e Joabe Reis. Às 17h, a cantora de blues norte-americana Tia Carroll e Wilson Sideral vão participar do show do grupo Prado Brothers. O encerramento, às 19h, fica por conta do grupo paulista Teatro Mágico. Nos intervalos, o DJ 440 vai animar o polo. O festival é organizado pela Secretaria de Turismo e Lazer do Recife (SETUR-L) e teve edições anteriores realizadas no Parque Santana e Cais da Alfândega.