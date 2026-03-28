57° Paixão de Cristo de Nova Jerusalém celebra centenário de Plínio Pacheco (Karol Rodrigues/DP Foto)

No ano em que celebra o centenário de nascimento de Plínio Pacheco, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém chega à sua 57ª edição reafirmando a força de um legado que atravessa gerações. Idealizador do maior teatro ao ar livre do mundo, o dramaturgo segue como a alma de um espetáculo que transforma o Agreste pernambucano em palco de fé, arte e grandiosidade.

Encenada na cidade-teatro de Nova Jerusalém, a cerca de 180 quilômetros do Recife, a temporada 2026 começa oficialmente amanhã e segue até o próximo dia 4, devendo atrair cerca de 60 mil expectadores. Entre muralhas de pedra e cenários monumentais, o público é conduzido por uma experiência imersiva que, há décadas, se mantém como uma das mais tradicionais do país.

Desde a inauguração, em 1968, o espetáculo ocupa nove palcos distribuídos pela cidade cenográfica, em uma área de 100 mil metros quadrados e mobiliza uma grande operação artística. Ao todo, são centenas de atores e mais de 400 figurantes envolvidos na encenação, que recria a trajetória de Jesus Cristo com forte apelo visual e emocional. Nesta edição, o papel principal fica por conta de Dudu Azevedo, que assume o desafio de interpretar Jesus em meio a um elenco de peso, com nomes como Beth Goulart (Maria), Marcelo Serrado (Pilatos) e Carlo Porto (Herodes).

Nos últimos dez anos, o personagem principal foi vivido por nomes como Igor Rickli (2016), Rômulo Arantes Neto (2017), Renato Góes (2018), Juliano Cazarré (2019), Caco Ciocler (2020), Gabriel Braga Nunes (2022), Klebber Toledo (2023), Allan Souza Lima (2024) e, no ano passado, José Loreto, o que reforça o peso simbólico do papel. Além disso, a edição deste ano traz uma novidade na cena final do espetáculo. Pela primeira vez, a ascensão de Jesus deve levá-lo a desaparecer completamente no céu, ampliando um dos momentos mais emblemáticos da encenação, que até então se limitava a uma elevação de poucos metros acima do cenário.

Já o protagonista da temporada, Dudu Azevedo, falou sobre o desafio de revisitar um personagem que já interpretou anteriormente na televisão. “Cada personagem que chega eu agradeço a oportunidade e procuro tridimensional, dar uma perspectiva, humanizá-los. Humanizar este trabalho é uma forma de aproximar Jesus Cristo da realidade e fazer com que ela seja um ser humano possível para todos nós”, pontua. Mais do que uma encenação, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém se reafirma, em 2026, como um patrimônio cultural vivo, que une tradição e renovação sob as luzes de um espetáculo que segue mobilizando público, artistas e a memória afetiva de Pernambuco.

