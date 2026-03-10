Recife celebra aniversário de 489 anos com ampla programação gratuita

Para comemorar os 489 anos, celebrados nesta quinta-feira (12), o Recife preparou uma programação que conta com dezenas de eventos gratuitos ao longo do mês

Rua da Aurora, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Para comemorar os 489 anos do Recife, celebrados nesta quinta-feira (12), a Prefeitura da capital pernambucana preparou uma programação que conta com dezenas de eventos gratuitos ao longo do mês.

A lista de eventos programados para os próximos dias inclui salto de paraquedistas, concertos da Orquestra e da Banda Sinfônica e o Recife Frevo Festival. As atividades oferecidas nos espaços culturais e públicos da cidade incluem apresentações musicais, passeios turísticos, um espetáculo do grupo teatral Magiluth, a feira Maré Cultural, além da exibição a céu aberto da cerimônia da entrega do Oscar.

Entre os destaques da programação está a instalação do novo letreiro “RECIFE”, no Marco Zero. O equipamento, que deve substituir o anterior, será entregue pela Prefeitura no dia 12 de março, data oficial do aniversário da cidade.

Confira abaixo a programação completa:

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

A programação estreia no palco do Teatro de Santa Isabel, com o início da temporada 2026 de concertos oficiais da Orquestra Sinfônica do Recife. Serão duas apresentações gratuitas, nos dias 11 e 12 de março, a partir das 20h, com regência do maestro José Renato Accioly. O repertório celebrará o Recife e seus ritmos, o também aniversariante de março Chico Science e o cinema feito em Pernambuco.

O programa, que será apresentado nas duas noites, contará com as músicas “Alvorada”, de Carlos Gomes, “Cangaço de Vida e Morte”, de Paulo Arruda, “Fantasia Asa Branca”, de Hilson Costa, “Suíte Brasil S.A.”, de Mateus Alves, “Suíte Nação Zumbi”, de Chico Science, e “Recife, Cidade Lendária”, de Capiba, com arranjos de “Kidbone”, além da aclamada música tema do filme “Agente Secreto” e da trilha do filme “Bacurau”, ambas compostas também por Mateus Alves.

Os ingressos serão distribuídos gratuitamente, a partir das 10h do dia de cada apresentação, no site https://ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br/, e na bilheteria do Santa Isabel, a partir das 19h.

A Orquestra volta a se apresentar nos dias 24 e 25 de março, com novo repertório.

Recife Frevo Festival

Em parceria com a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o Recife Frevo Festival sobe, no próximo dia 12 de março, ao palco do Teatro do Parque, celebrando as mulheres, tradicionais maestros e novos arranjos do frevo.

Com acesso gratuito e ingressos distribuídos a partir das 18h, a programação terá início às 19h, com duas orquestras em evidência: a do maestro Edson Rodrigues e a Orquestra de Bolso, representando e congraçando duas gerações do frevo.

A Orquestra de Bolso irá se apresentar acompanhada pelas vozes de Jota Michiles, Nailson Vieira, Laís Senna e Isadora Melo e Rafael Marques.

Também subirá ao palco o projeto Duo Frevo, de César Michiles e Romero Medeiros, além dos alunos da Companhia de Dança da Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges.

O festival recebe ainda intervenções artísticas da dançarina, pesquisadora e passista Inaê Silva e, no encerramento, o público poderá conferir, na parte externa do teatro, o projeto multimídia Enigma do Frevo, de DJ Dolores.

Já no dia 14, o festival promove sua etapa formativa no Paço do Frevo, também com acesso gratuito. A programação inclui a Roda de Diálogo “O Frevo é Delas: Tradição, Mercado e Inovação em Movimento”, reunindo mulheres que atuam na música, na dança e na circulação do gênero para discutir ancestralidade, mercado, renovação estética e os desafios de manter o frevo ativo para além da sazonalidade. Antes da roda, o público assiste à performance “Olindina”, de Rebeca Gondim.

Exibição de Kleber Mendonça no Cine Apipucos, Apresentação da Orquestra Cidadã e Festival Nova Brasil

No Parque Apipucos, em parceria com o projeto Cine Apipucos, a partir das 16h30, tem documentário que emociona, comédia para dar aquela risada boa, dramas potentes e até um especial com os curtas de Kleber Mendonça Filho para quem ama as histórias do nosso Recife. É aquele esquema: garantir o melhor lugar e curtir a telona ao ar livre. Depois segue com apresentação dos Guerreiros do Passo, das 20h30 às 21h, e termina no tapete vermelho da cerimônia do Oscar, que será transmitida até a meia-noite. Os intervalos serão embalados pela discotecagem infalível do DJ Pepe Jordão.

Festival Nova Brasil: Também no dia 15, a partir das 16h, no Cais da Alfândega, acontece o Festival Nova Brasil, realizado em parceria com a Prefeitura do Recife, reunindo artistas de diferentes gerações, estilos, regiões e trajetórias num encontro único. Com apresentação do artista Lucas Mamede, o evento receberá grandes nomes da música, como Dudu Nobre, Luciana Mello, Rael, Vitor Kley, Almério, Martins, Chico Chico, Sandra Sá, Mariana Aydar e Jorge Vercillo, além de uma atração surpresa selecionada para emocionar o público. O acesso será gratuito.

Orquestra Cidadã: O Recife será ainda convidado a celebrar seu aniversário em uma de suas paisagens mais cativas: o rio. A partir das 16h30, a Orquestra Cidadã realiza a quarta edição de seu concerto sobre as águas, em frente ao pier do Parque das Graças, confirmando a programação que já virou tradição e sinônimo de festa na cidade. No repertório, músicas clássicas e populares, executadas pelo grupo de cordas e percussão da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã.

Paraquedistas no Pina



No bairro do Pina, a equipe de paraquedismo realizará um treinamento no dia 21 de março e um salto oficial no dia 22, às 10h. A atividade, que já faz parte do calendário da cidade, poderá ser acompanhada por moradores e visitantes.

Concerto Banda Sinfônica



A Banda Sinfônica do Recife abre a temporada de concertos gratuitos de 2026 no dia 25 de março, às 20h, no Teatro do Parque, sob regência do maestro Fabiano André. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro a partir das 19h. O repertório inclui obras como “Silverado”, de Bruce Broughton, um medley de músicas do filme “Little Mermaid”, além de “Isso Aqui é o que é”, de Ari Barroso, com participação da solista Amanda Cabral. A apresentação também terá medleys com músicas de “Chorus Line”, Coldplay, Jackson 5 e ABBA.

Maré Cultural na Rio Branco



No Bairro do Recife, nos dias 28 e 29 de março, o Boulevard da Rio Branco recebe mais uma edição da Maré Cultural, feira pública de artesanato que reúne expositores e promove atividades artísticas gratuitas, além de incentivar o comércio local.

Espetáculo O Cão (Grupo Magiluth)

Já o Teatro de Santa Isabel recebe, no dia 28 de março, o espetáculo “O Cão”, resultado da parceria entre os grupos Clowns de Shakespeare (RN) e Magiluth (PE). A peça aborda o tema do trabalho precário e acompanha um grupo de profissionais do setor de eventos que, após 48 horas de trabalho na organização da posse de um líder político, enfrenta uma situação inesperada que altera toda a programação e os coloca sob pressão.

Festival de Jazz do Recife 2026

Encerrando a programação, o Festival de Jazz do Recife 2026 será realizado nos dias 28 e 29 de março, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife. O evento terá apresentações gratuitas e reunirá artistas locais, nacionais e internacionais, além de prestar homenagem ao maestro Edson Rodrigues.

A abertura contará com um cortejo musical na Rua do Bom Jesus, às 15h, com participação de grupos como Móbile Jazz, Maracatu Nação Erê, Maracatu Leão Coroado e o Bonde – Bloco Carnavalesco Lírico. Entre as atrações previstas estão shows de Ana Cañas, Adriano Grineberg e Derico Sciotti em tributo a Billie Holiday e Ray Charles, da cantora Claudette King e de Rosa Passos com convidados. No dia 29, a programação continua com apresentações do Trio Corrente, Joabe Reis, Tia Carroll, Prado Brothers Band e o espetáculo “Fernando Anitelli Toca o Teatro Mágico”.