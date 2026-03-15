Oscar 2026: ‘Valor Sentimental’ supera ‘O Agente Secreto’ na categoria Melhor Filme Internacional
Publicado: 15/03/2026 às 23:11
Como concorria a Melhor Filme, além de outras seis indicações, o norueguês 'Valor Sentimental' não pôde concorrer a Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice (Divulgação)
O drama norueguês 'Valor Sentimental', dirigido por Joaquim Trier, fez valer o posto de principal rival do Brasil no Oscar 2026 e desbancou o longa pernambucano 'O Agente Secreto' na categoria de Melhor Filme Internacional.
O filme, estrelado pelo ator sueco Stellan Skarsgård e por Renate Reinsev, concorria também com 'Foi Apenas Um Acidente' (França), 'Sirat' (Espanha) e 'A Voz de Hind Rajab' (Tunísia).