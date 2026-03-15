Oscar 2026: Veja os vencedores das principais categorias
Publicado: 15/03/2026 às 21:13
Cena de 'O Agente Secreto' (Cinemascópio)
Maior premiação do cinema, o Oscar 2026 aconteceu neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Confira nesta matéria os vencedores das principais categorias.
O filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, foi indicado em quatro categorias, mas não venceu nenhuma.
Vencedores das principais categorias do Oscar 2026
Melhor Elenco
O Agente Secreto – Gabriel Domingues
Pecadores (Sinners) – Francine Maisler
Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another) – Cassandra Kulukundis - vencedor
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet – Nina Gold
Marty Supreme – Jennifer Venditti
Melhor Filme
Bugonia
F1: O Filme
Frankenstein
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Marty Supreme
O Agente Secreto
Pecadores
Sonhos de Trem
Uma Batalha Após a Outra - vencedor
Valor Sentimental
Melhor Direção
Chloé Zhao – Hamnet
Joachim Trier – Valor Sentimental
Josh Safdie – Marty Supreme
Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra - vencedor
Ryan Coogler – Pecadores
Melhor Ator
Ethan Hawke – Blue Moon
Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após a Outra
Michael B. Jordan – Pecadores - vencedor
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Wagner Moura – O Agente Secreto
Melhor Atriz
Emma Stone – Bugonia
Jessie Buckley – Hamnet
Kate Hudson – Song Sung Blue
Renate Reinsve – Valor Sentimental
Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
Melhor Filme Internacional
Brasil – O Agente Secreto
Espanha – Sirât
França – Foi Apenas um Acidente
Noruega – Valor Sentimental - vencedor
Tunísia – A Voz de Hind Rajab