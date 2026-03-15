Oscar 2026: Veja os vencedores das principais categorias

O filme 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, foi indicado em quatro categorias, mas não venceu nenhuma

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/03/2026 às 21:13

Cena de 'O Agente Secreto' (Cinemascópio)

Maior premiação do cinema, o Oscar 2026 aconteceu neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Confira nesta matéria os vencedores das principais categorias.

Vencedores das principais categorias do Oscar 2026

Melhor Elenco

O Agente Secreto – Gabriel Domingues

Pecadores (Sinners) – Francine Maisler

Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another) – Cassandra Kulukundis - vencedor

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

Melhor Filme

Bugonia

F1: O Filme

Frankenstein

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

O Agente Secreto

Pecadores

Sonhos de Trem

Uma Batalha Após a Outra - vencedor

Valor Sentimental

Melhor Direção

Chloé Zhao – Hamnet

Joachim Trier – Valor Sentimental

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra - vencedor

Ryan Coogler – Pecadores

Melhor Ator

Ethan Hawke – Blue Moon

Leonardo DiCaprio – Uma Batalha Após a Outra

Michael B. Jordan – Pecadores - vencedor

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Wagner Moura – O Agente Secreto

Melhor Atriz

Emma Stone – Bugonia

Jessie Buckley – Hamnet

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Valor Sentimental

Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria

Melhor Filme Internacional

Brasil – O Agente Secreto

Espanha – Sirât

França – Foi Apenas um Acidente

Noruega – Valor Sentimental - vencedor

Tunísia – A Voz de Hind Rajab

