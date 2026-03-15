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"Chegamos a um lugar muito bonito", diz Wagner Moura sobre trajetória até o Oscar 2026

Em entrevista antes da cerimônia do Oscar, Wagner Moura destacou campanha de dez meses e projetou disputa com "Valor Sentimental" na categoria de Filme Internacional

Ester Marques

Publicado: 15/03/2026 às 21:48

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Wagner Moura, protagonista de 'O Agente Secreto', no Oscar 2026/ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wagner Moura, protagonista de 'O Agente Secreto', no Oscar 2026 (ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Em entrevista no tapete vermelho do Oscar 2026, o ator Wagner Moura celebrou a trajetória de 'O Agente Secreto' desde o seu lançamento até a cerimônia deste domingo (15), que marca o encerramento da temporada de premiações do cinema.

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Ao fazer uma previsão sobre a categoria em que o Brasil teria a melhor chance de vencer, ele apostou na vitória em Melhor Filme Internacional. “Vai ser uma batalha dura com Valor Sentimental”, disse, referindo-se ao longa norueguês que disputa a estatueta com a produção brasileira.

“Mas eu estou pensando que a gente tem que estar curtindo aqui”, afirmou. “Se ganhar o Oscar, vai ser incrível. A gente chegou a um lugar muito bonito, muito legal. Representamos o cinema brasileiro por dez meses, desde o Festival de Cannes [...], mas, se a gente não ganhar, está tudo certo”.

O Agente Secreto , oscar , tapete vermelho , Wagner Moura
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