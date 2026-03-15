Com frevo e bonecos gigantes, Recife torce para 'O Agente Secreto' no Oscar 2026

Cinema São Luiz, cenário de 'O Agente Secreto', recebe torcida organizada com cortejo do bloco Pitombeira e transmissão simultânea da cerimônia

Recife acompanha exibição do Oscar 2026 no Cinema São Luiz (Crysli Viana/DP Foto)

A torcida pelo Recife no Oscar 2026 chegou cedo na Rua da Aurora, ocupando um dos mais emblemáticos cenários de 'O Agente Secreto': o Cinema São Luiz. Desde cedo o tapete vermelho estava estendido na rua junto com toda a iconografia do filme – incluindo o fusca amarelo, o orelhão e, claro, a perna cabeluda.

A partir das 18h, a multidão começou a se organizar em frente ao equipamento cultural. O bloco Pitombeira dos Quatro Cantos fez um cortejo da rua Sebastião Lins, ao lado do cinema, homenageando uma das mais famosas cenas do longa de Kleber Mendonça Filho.

Com algum atraso e a transmissão vinculada à TV Globo, a cerimônia começou a ser transmitida simultaneamente dentro e fora do cinema a partir das 21h, quando já havia sido exibido o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante para Amy Madigan (de 'A Hora do Mal').