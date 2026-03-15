"Dia de celebração da nossa cultura", diz Raquel Lyra no Cinema São Luiz

“Hoje é dia de celebração da nossa cultura, da nossa economia criativa, da força da expressão, da arte pernambucana”, disse a governadora Raquel Lyra (PSD), ao chegar ao Cinema São Luiz para acompanhar a transmissão do Oscar 2026 e torcer pelo filme 'O Agente Secreto'. Raquel destacou a identidade cultural do pernambucano e, em particular, do Recife, onde foi filmada grande parte da obra.

“O povo que tem a identidade cultural que nós temos, que preza pelo seu território, não poderia estar em outro lugar hoje que não fosse aqui, na frente do Cinema São Luiz. É um dos últimos cinemas de rua do Brasil; estava fechado, ainda está em obras, mas está reaberto à população. A pré-estreia do filme 'O Agente Secreto' foi aqui com Kleber Mendonça. É muito bom a gente poder celebrar os nossos atores, os nossos cineastas, mas também todos aqueles que trabalharam para garantir que essa produção pudesse ser feita”, comentou a governadora.

Raquel contou que o trabalho de restauração do cinema foi interrompido durante as filmagens, “para permitir que o cinema também pudesse ser palco do que hoje representa não só Pernambuco, mas o Nordeste e o Brasil”. “Tem muita gente que discute sobre se nós somos bairristas, se nós temos mania de grandeza. Eles não compreendem [...] aquilo que é genuinamente a cultura de um povo e a identidade de um povo. É investir em política pública de cultura para permitir que talentos como esse, que eventos como esse, mas, sobretudo, que obras como essa, possam ser celebradas aqui e no mundo”, acrescentou.

A governadora ainda salientou que estão na “disputa hoje quatro estatuetas, mas a gente já levou muitos prêmios e o mais importante de tudo é saber que isso gera emprego, renda, movimenta a nossa economia e também fala sobre quem somos”. “Se a gente se diferencia de qualquer povo no mundo, se dá em razão da nossa arte, das mais diversas linguagens artísticas. E aqui é a celebração do audiovisual pernambucano, o audiovisual nordestino brasileiro. Para quem muitas vezes pode até querer se incomodar com o nosso sotaque, a verdade é que nós chegamos para ficar e a gente ganhou o mundo”, destacou Raquel Lyra.



